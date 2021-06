Tatar pripravený na novú výzvu? O Montreale už hovorí v minulom čase

Slovenský útočník Tomáš Tatar (30) je podľa všetkého pripravený na novú výzvu. O Montreale sa už vyjadruje v minulom čase.

Slovenský útočník Tomáš Tatar (30) si podľa všetkého v lete premiérovo vyskúša pozíciu neobmedzeného voľného hráča v NHL.

V play off odohral len úvodných päť zápasov, zaznamenal v nich jedinú asistenciu. Po nevýrazných výkonoch ho tréner Dominique Ducharme vyradil zo zostavy.

Tatar len z tribúny sledoval obrat v sérii s Torontom a nečakane hladký postup cez Winnipeg. V zostave chýbal aj v úvodnom zápase konferenčného finále proti Vegas.

„Tomáš je stále veľmi dobrý hráč, ale späť do zápasovej nominácie sa môže dostať iba ak sa niekto zraní, alebo by muselo prísť k veľkej zmene výkonov tímu, keďže od šiesteho stretnutia série proti Torontu hrá Montreal výborne," vyhlásil Arpon Basu z The Athletic pre Denník Šport.

Tatar aj tento rok potvrdil, že v play off mu to skrátka nejde. V základnej časti v predošlých šiestich kompletných sezónach dosiahol hranicu 20 gólov. No vo vyraďovacej časti je jeho kariérny bodový priemer len 0,30. Pre porovnanie v základnej časti je dvakrát lepší - 0,60.

„Aj minulosť ukázala, že jeho herný štýl nefunguje v play-off. Asi to má súvislosť s fyzickejšou hrou a dôkladnejším forčekovaním súperov. Bolo to vidieť, aj keď nehral väčšinu času za Vegas pri jeho postupe do finále pred pár rokmi," analyzuje zámorský expert Stu Cowan príčiny nevydarených výkonov slovenského krídelníka v play off zápasoch.

V Montreale prišli na to, že Tatar nie je nenahraditeľný. Dieru po ňom v prvom útoku zaplátal Jake Evans. V dobrom svetle sa pri jeho absencii po otrase mozgu ukázal Artturi Lehkonen. V zálohe je mladík Cole Caufield, ktorého čaká veľká budúcnosť.

Je zrejmé, že dni Tomáša Tatara v Montreale sú zrátané. Po sezóne mu vyprší kontrakt a nedá sa predpokladať, že klub by mal záujem o jeho predĺženie. Slovenský útočník je evidentne zmierený s odchodom.

„Tatarove dni v Montreale sú zrejme spočítané. V lete sa bude môcť poobzerať po inej výzve. Poslednýkrát, čo sme spolu hovorili, vravel zväčša o montrealských časoch v minulom čase, keď prišla reč na kontrakt," prezrádza Arpon Basu.