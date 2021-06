Pogba prehovoril: Ako to bolo s uhryznutím Rüdigera?

Obranca nemeckej futbalovej reprezentácie Antonio Rüdiger počas zápasu na ME 2020 zľahka pohrýzol do ramena Francúza Paula Pogbu.

Televízne zábery ukázali, že Nemec najprv položil stredopoliarovi hlavu na rameno a potom ho pohrýzol.



Pogba sa následne sťažoval u rozhodcu. "Trochu ma pohrýzol, to som cítil a povedal rozhodcovi. Poznáme sa už dlho. Ja za takéto akcie nežiadam žltú alebo červenú kartu. Nechcem, aby za niečo takéto musel z ihriska," citoval slová stredopoliara Manchestru United internetový portál focus.de.



"Rozhodca mi povedal, že by ma potrestal, ak by to vyhodnotil ako násilný čin. Po stretnutí sme sa s Pogbom o tom priateľsky porozprávali," reagoval 28-ročný Rüdiger. "Toni a ja sme priatelia. Nebolo to nič dramatické, je to minulosť. Po zápase sme sa objali a je to za nami," dodal Pogba.