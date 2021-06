Hviezda Nových Zámkov pred draftom NHL: Ak ma získa Ottawa, bude to bomba!

Pandémia koronavírusu poriadne rozvrátila hokejovú sezónu. Pocítil to aj talentovaný kanadský obranca Brandt Clarke (18), ktorého osud v tomto roku zavial na Slovensko do Nových Zámkov. Následne získal na šampionáte do 18 rokov za Kanadu zlato a teraz sa chystá na draft!

V slovenskej extralige nazbieral mladík so sľubnou budúcnosťou skúsenosti, ktoré následne pretavil na MS do 18 rokov, kde pomohol Kanade vybojovať zlato. Momentálne má pred sebou jeden z najzvláštnejších draftov v histórii NHL. „V mladosti som vyrastal ako fanúšik Ottawa Senators, takže by to bola pre mňa bomba, keby si ma vybral môj domovský tím. Erik Karlsson, bývalý kapitán Ottawy, bol dlhú dobu môj najobľúbenejší hráč. Minulé leto som s ním dokonca aj trénoval. Bol som z neho v nemom úžase,“ povedal pre Nový Čas Clarke, ktorému niektorí odborníci predpovedajú pozíciu draftovej jednotky. Dostal ocenenie za svoju nezlomnosť: Lindblomov boj s rakovinou bol úspešný, teraz sa teší aj z prestížnej trofeje Pred vstupom do NHL bude musieť však ešte na veľa veciach zamakať. „V slovenskej lige som si uvedomil, že som naozaj slabý. Zrazu boli všade okolo mňa väčší a silnejší chlapi. Je to niečo, na čom budem v lete tvrdo makať. Chcem nabrať poriadnu silu, aby som vedel odtlačiť súperov od puku. V tom som na Slovensku výrazne zaostával,“ dodal rodák z Ontária.