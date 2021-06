Tóth už cíti šteklenie: Chodeckú ikonu čakajú v Tokiu dve rozlúčky

Obhajoba zlata, ale i rozlúčky s aktívnou činnosťou aj disciplínou. K týmto métam mieri chodec Matej Tóth (38), ktorý je v príprave na OH v Tokiu (23. júla - 8. augusta). „Je to zvláštne, veľa vecí zažívam naposledy,“ priznal atletický fenomén, pre ktorého bude Tokio štvrtá a posledná olympiáda v kariére.

Tóth ide do Japonska obhajovať zlato na 50 km z Ria. „Do olympiády ostáva už iba niekoľko týždňov a už prichádza typické ‚šteklenie‘. Tentoraz je to špeciálne o to viac, že skoro všetko zažívam naposledy - či už je to sústredenie na Štrbskom Plese alebo aj ďalšie veci. Aj to ma posúva a motivuje k tomu, aby som dal do toho všetko a aby som si o tých osem týždňov mohol povedať, že som dal do toho sto percent,“ povedal Tóth.

Súčasťou jeho prípravy je opäť sústredenie na Štrbskom Plese. „Forma ešte zďaleka nie je taká, aká bude potrebná v Sappore. Sme na začiatku najtvrdšej časti prípravy. Moje telo reaguje presne tak, ako som očakával. Začiatky boli veľmi náročné, telo trpelo, ale každým dňom a týždňom cítim, že forma rastie a tréningy sa skvalitňujú a zrýchľujú,“ pokračoval chodecký velikán.

Po dvoch týždňoch na Štrbskom Plese sa krátko zdrží doma a následne zamieri na tri týždne do talianskeho Livigna: „Od roku 2014 je to už môj osvedčený model prípravy. Budú to tri týždne tej najdôležitejšej práce. Tam budem vidieť, ako som pripravený na olympiádu. Budú to špeciálne olympijské hry pre mňa osobne, ale vlastne aj pre všetkých. Vieme, že vzhľadom na obmedzenia nebudú úplne plnohodnotné. Pre mňa však budú veľmi emotívne. Chcem si ich užiť a priniesť radosť na Slovensko,“ uzavrel Tóth.