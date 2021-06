Kandidát na top zákrok EURO 2020: Bratislavský rodák predviedol veľkú parádu!

Bratislavský rodák Lukáš Hrádecký (31), ktorý háji farby Fínska, predviedol famózny zákrok proti Rusom. Jeden z top kandidátov na zákrok turnaja EURO 2020!

O jeden z najkrajších momentov stretnutia Ruska s Fínskom (1:0) na turnaji EURO 2020 sa postaral fínsky brankár Lukáš Hrádecký, ktorý je rodákom z Bratislavy.

V 72. minúte si Daler Kuzjajev prebral na hranici pokutového územia prihrávku, spracoval si loptu, mal dostatok času aj priestoru na to, aby si pripravil strelu. Zamieril do pravého dolného rohu, no pohotový Hrádecký obrovskú šancu zneškodnil parádnym spôsobom!