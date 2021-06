Hviezdne trio sa stretlo v Petrohrade: Škrtel v role sprievodcu

Prišli ich povzbudiť! Pred jedenástimi rokmi hrali na majstrovstvách sveta v Juhoafrickej republike, teraz sedia na tribúne a podporujú hamšíkovcov. Trio kamarátov a bývalých reprezentantov Stanislav Šesták (38), Martin Škrtel (36) a Martin Jakubko (41) si dalo zraz v Petrohrade, v dejisku prvých dvoch našich zápasov E-skupiny.

Slováci majú za sebou víťazný vstup nad Poľskom, zajtra ich čaká súboj so Švédskom. Hráči urobili radosť všetkým. „Držali sme palce, spievali, tlieskali, povzbudzovali. Odviedli sme si tiež svoju robotu. Aj oni dali do toho maximum. Výsledok je fantastický,“ prezradil Stano pre Nový Čas.

Aj v roku 2008 v kvalifikácii MS sme vyhrali 2:1, keď práve Šesták skolil Poliakov dvoma gólmi. „Ani som si na to už nespomenul. Je to úplne iná kapitola. A dávna.“

Sprievodcom zadarmo po Petrohrade im je Martin Škrtel, ktorý tam rozbiehal svoju bohatú zahraničnú kariéru. Nový štadión, kde sa hrajú zápasy ME, si však nepamätá ani on, keďže ho postavili pred štyrmi rokmi. Šampionátovú atmosféru v meste cítiť na každom kroku. Vo fanzónach, kde sa stretávajú priaznivci viacerých tímov, v stánkoch núkajú suveníry, dresy. „Žiadne veľké pandemické obmedzenia tu nemajú. Reštaurácie, kaviarne a terasy sú otvorené, ľudia nosia rúška iba v interiéroch. To len hráči žijú v prísnej bubline a individuálne nemôžu opustiť hotel.“

Šesták je v Petrohrade druhý raz. Pred siedmimi rokmi ako hráč, teraz v pozícii fanúšika a turistu. Mesto mu učarovalo. „Pozreli sme si krásne pamiatky, máme za sebou plavbu loďou po Neve. Je šťastie, že sme tu v čase bielych nocí, takže stále vidieť, čo vnímam ako zaujímavý jav. Petrohrad mi veľmi pripomína Budapešť,“ dodal.