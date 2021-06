Rusi sa vracajú do hry o postup: Jedna z najväčších hviezd vystrelila dôležitú výhru

Futbalisti Ruska zvíťazili v stredajšom stretnutí B-skupiny majstrovstiev Európy nad Fínmi 1:0.

V Petrohrade strelil jediný gól Alexej Mirančuk v nadstavenom čase prvého polčasu a Rusko si po predchádzajúcej prehre s Belgickom 0:3 pripísalo do tabuľky prvé tri body. Rovnaký počet má na konte aj Fínsko, ktoré na úvod zdolalo Dánsko 1:0.



Dánsko a Belgicko sa vo vzájomnom súboji 2. kola stretnú vo štvrtok o 18.00 h v Kodani. Rusko uzavrie svoje účinkovanie v skupinovej fáze v pondelok 21. júna proti Dánsku v Kodani, na Fínsko v ten istý deň čaká duel s Belgickom v Petrohrade.



B-skupina - 2. kolo:

Petrohrad

Fínsko - Rusko 0:1 (0:1)

Gól: 45.+2 Mirančuk. Rozhodovali: Makkelie - Steegstra, De Vries (všetci Hol.), ŽK: Kamara, O'Shaughnessy – Barinov, Ozdojev, Džikija

Fínsko: Hrádecký – Toivio (85. Jensen), Arajuuri, O'Shaughnessy – Raitala (75. Soiri), Schüller (67. Kauko), Lod, Kamara, Uronen – Pukki (75. Lappalainen), Pohjanpalo

Rusko: Safonov – Fernandes (25. Karavajev), Divejev, Džikija, Kuzjajev – Zobnin, Barinov, Ozdojev (61. Žemaletdinov) – Mirančuk (85. Muchin), Dziuba (85. Sobolev), Golovin



Fíni vedeli, že v prípade ďalšieho víťazstva im už neujde postup do osemfinále. Do vedenia sa mohli dostať hneď v úvode, po centri Raitalu hlavičkoval do siete Pohjanpalo, lenže rozhodcovia po konzultácii s VAR neuznali gól pre tesný ofsajd. Zakrátko mali šancu na otvorenie skóre aj Rusi, Ozdojev dostal prihrávku do šestnástky, v blízkosti malého vápna však prestrelil bránku. Rusom sa zranil agilne hrajú Fernandes, ktorého musel na pravom kraji defenzívy nahradiť Karavajev. Práve striedajúci hráč sa v 37. minúte ocitol v ďalšej vyloženej príležitosti, po prízemnom centri Kuzjajeva loptu tesne pred ním tečoval mimo priestoru troch žrdí Uronen. Karavajev kolenom narazil do konštrukcie bránky, no mohol pokračovať v hre. Rusi sa otváracieho zásahu stretnutia a svojho prvého gólu na šampionáte dočkali v nadstavenom čase úvodného dejstva. Dziuba posunul loptu Mirančukovi, ktorý si ju prehodil na ľavačku a strelu nechytateľne umiestnil do ľavej šibenice.



Pokiaľ chceli Fíni pomýšľať na zvrátenie výsledku, potrebovali v druhom polčase vyjsť zo svojej defenzívnej ulity, ktorá nezabránila inkasovaniu. Obranu Ruska zamestnával predovšetkým Pukki, jeho zakončenie na poslednú chvíľu zblokoval Divejev. Na opačnom konci odpovedal Golovin strelou z diaľky, ktorá preletela len kúsok od ľavej žrde Hrádeckého bránky. Fíni sa viditeľne snažili o ofenzívnejšie poňatie hry, Rusi chceli čo najviac držať loptu, aby nepúšťali protihráčov do tlaku. Mohli pridať aj poisťujúci zásah, vo svojich šanciach nepochodili Dziuba ani Žemaletdinov. Pukkiho vytrvalé dorážanie na obranu súpera neprinieslo ovocie, po jeho vystriedaní sa Fíni púšťali dopredu čoraz vo väčšom počte. Rusi už len vyčkávali na protiútoky a po jednom z nich takmer zdvojnásobili náskok, technickú strelu Kuzjajeva bravúrne vyrazil Hrádecký. Fínom v závere došiel dych a nezmohli sa na vyrovnanie, oba tímy majú po dvoch dueloch na konte tri body.