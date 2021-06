Fanúšikovia sa majú na čo tešiť: Dunajská Streda v novej európskej súťaži proti atraktívnemu súperovi

Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda si v 2. predkole Európskej konferenčnej ligy zmerajú sily s Partizanom Belehrad.

Srbského súpera im pridelil stredajší žreb, v úvodnom stretnutí nastúpi fortunaligový vicemajster 22. júla na pôde súpera, odvetu odohrá o týždeň neskôr doma.



Dunajská Streda figurovala v tretej skupine hlavnej vetvy medzi nenasadenými tímami. Jej potenciálnymi protivníkmi na žrebe v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone boli BATE Borisov a víťazi dvojzápasov Dundalk - Newtown, RFS - KÍ Klaksvík a Milsami Orhei - FK Sarajevo.

"Na papieri sme dostali najsilnejšieho súpera, ale to nič nemení na našich ambíciách a túžbe postúpiť. Výhoda je, že Partizan je známy vo futbalovom svete, ľahšie sa budú zháňať informácie. Veľmi sa na tento súboj teším. Budeme sa snažiť čo najlepšie na nich pripraviť, zistiť, ako hrajú doma a ako vonku, aké prípadné zmeny u nich nastanú v prestupovom období. Rád by som ich videl aj naživo. Osobne mám radšej, keď v dvojzápase začíname vonku. Tentoraz môže byť problémom, že už tri dni po prvom súboji hráme ligu v Michalovciach, čo znamená veľa cestovania. Uvidíme, ako to vyriešime, ale z pohľadu pohárovej súťaže je lepšie začínať vonku," povedal tréner Antal Németh na oficiálnom klubovom webe.



"Partizan je jeden z tých ťažších súperov. Nezostáva nám nič iné, len tvrdo pracovať a bojovať. Partizan bude favoritom, ale verím, že sa na dvojzápas proti nemu dobre pripravíme. Celý rok sme tvrdo makali, aby sme si zahrali v Európe, určite necháme na ihrisku všetky sily. Vieme, že Partizan pôsobil v skupinovej fáze európskych súťaží, majú v kádri niekoľko výborných futbalistov," dodal kapitán Dominik Kružliak.



Už v 1. predkole sa predstavia dva slovenské kluby. Pokiaľ FC Spartak Trnava postúpi cez maltský FC Mosta, v nasledujúcej kvalifikačnej fáze sa stretne so Sepsi OSK z Rumunska. Ak MŠK Žilina vyradí gruzínsky FC Dila Gori, čaká naň cyperský vicemajster FC Apollon Limassol. Trnavčania začnú doma, Žilinčania u súpera. V prípade, že by ŠK Slovan Bratislava neuspel v 1. predkole Ligy majstrov, presunie sa priamo do 3. predkola novovzniknutej EKL. Ako informovala oficiálna stránka UEFA, rozhodol o tom dodatočný žreb potrebný na vyrovnanie počtu účastníkov súťaží.



UEFA zmenila poradie zápasov 1. predkola EKL medzi Spartakom a FC Mosta. Podľa pôvodného vyžrebovania mali začať Trnavčania doma, no úvodný súboj sa bude konať v utorok 6. júla na Malte (Centenary Stadium v Ta´Qali o 17.45 h). Odveta bude o týždeň v Trnave.

