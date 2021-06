Pravý kapitán: Hrdina Kjaer zachránil milánskemu rivalovi Eriksenovi život a to nie je všetko!

Hrdinom sobotňajšieho hracieho dňa bol dánsky kapitán Simon Kjaer (32). Po kolapse Christiana Eriksena (29) sa zachoval mimoriadne statočne, zachránil mu život!

Simon Kjaer (32) bol hrdinom sobotňajšieho dňa na EURO 2020!

Ako pravý kapitán ukázal odvahu, rozvahu a duchaprítomnosť po tom, ako skolaboval jeho hviezdny spoluhráč Christian Eriksen (29).

Kjaer zachránil Eriksenovi život. Okamžite po tom, ako skolaboval, pribehol kapitán k nemu a poskytol mu prvotnú zdravotnú pomoc, ktorá mohla byť rozhodujúcim momentom.

Simon Kjaer Eriksenovi zabránil v zapadnutí jazyka a uvoľnil dýchacie cesty, následne ho umiestnil do správnej polohy a počkal na príchod zdravotníkov, ktorí okamžite začali s resuscitáciou.

Kjaer sa zachoval hrdinsky aj následne pri oživovaní Eriksena. Dánski hráči vytvorili okolo neho kruh. Väčšina hráčov nemala síl sledovať dramatický boj o život. Kjaer bol jedným z troch hráčov, ktorí ostali otočení tvárou k oživovaniu Eriksena a sledoval, čo sa deje.

A to nie je všetko. Vedno s brankárom Kasperom Schmeichelom to bol práve Simon Kjaer, kto upokojoval priateľku Eriksena Sabrinu Kvist Jensenovú, ktorá s hrôzou a plačom zbehla na ihrisko z tribúny. Kjaer zobral jej tvár do dlaní a venoval jej niekoľko upokojujúcich slov.

Paradoxom je, že Simon Kjaer a Christian Eriksen hrajú za milánskch rivalov - Simon oblieka dres AC Milána a Eriksen bojuje v čierno-modrých farbách Interu Milána.