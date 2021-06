Slovenský obor mieri do UFC: Posiela rázny odkaz Karlosovi Vémolovi!

Slovenský bojovník MMA v ťažkej váhe Martin Buday (29) mieri do UFC. Zmluvu si môže vybojovať už tento rok. Často ho vyzýva a vyhláseniami provokuje Karlos Vémola, pre ktorého má rázny odkaz!

Martin Buday (29) je slovenský bojovník MMA v ťažkej váhe. Má pred sebou najdôležitejšie mesiace doterajšej kariéry.

V sobotu 19. júna ho čaká titulový súboj v ťažkej váhe organizácie OKTAGON MMA proti Poliakovi Kamilovi Mindovi.

„Čakajú ma najdôležitejšie štyri mesiace v doterajšej kariére. Na ich konci môžem mať v jednej ruke titul Oktagonu a v druhej zmluvu s UFC. Necítim nervozitu alebo tlak. Skôr motiváciu, teším sa na to,” vyhlásil Buday v rozhovore pre šport.sk.

Nielenže sa vracia po rok a trištvrte trvajúcej pauze (korona, zranenie), ale okrem toho bude čeliť rozbehnutému súperovi, ktorá sa vezie na päťzápasovej víťaznej vlne.

„Minda je nebezpečný, tvrďák ako každý Poliak, neradno ho podceniť. Avšak môj jediný premožiteľ Juan Espino a Hugo Cunha, ktorý ma čaká v Contendri, sú kvalitnejší bojovníci. S Mindom to určite nebude na päť kôl, ukončím ho v úvodných dvoch,” verí si zverenec Attilu Végha z trnavského Spartakus Fight Gym.

Martin Buday podpísal kontrakt na 12. októbra v Dana White Tuesday Contender Series proti Brazílčanovi Hugovi Cunhovi (bilancia 6-0). Ak by zvládol Mindu a potom aj tento zápas, dostal by sa do UFC ako druhý Slovák v histórii (po tímovom kolegovi Ľudovítovi Kleinovi).

„Nie je náročné sústrediť sa len na Mindu. Ak totiž prehrám, prídem aj o šancu v Contendri. Nemám ju garantovanú, no víťazi ju zväčša dostanú. Taktiež sa môže stať, že spravíme atraktívny zápas, prehrám a kontrakt dostaneme obaja. O všetkom rozhodne šéf UFC Dana White. Do Las Vegas idem s cieľom zvíťaziť a spraviť krásny zápas, aby Dana nemal na výber,” hovorí sympatický obor.

V uplynulých mesiacoch sa do neho verbálne často "navážal" Čech Karlos Vémola. Hoci bojuje v strednej váhe (do 84 kg), vyhlasoval, že pôjde do ťažkej váhy a proti Budayovi chce vybojovať opasok šampióna.

Nedávno kritizoval borcov, ktorí bojovali o titulovú šancu Mindu a Brazílčana Kerrisona. Hovoril o nich ako o "žrádielku, ktoré po prvom kole sotva stálo na nohách".

Buday však zachováva nadhľad a českému "Terminátorovi" posiela rázny odkaz:

„Karlos nech si najprv pozametá pred vlastným prahom. Jemu nosia typologicky vyhovujúcich postojárov, ktorí ho na zemi neohrozia. Karlos nech v prvom rade reaguje na výzvy od Viktora Peštu a Michaila Ragozina, keď sa pasuje za jediného kráľa Oktagonu, ktorý neuteká pred výzvami. Keď ich zvládne, pokojne nech potom príde k nám do ťažkej váhy."