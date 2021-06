Konflikt francúzskych hviezd: Mbappé sa urazil po týchto slovách Girouda!

Francúzsko patrí na EURO 2020 k top favoritom na titul. No pred vstupom do turnaja to v ich tábore vrie! Kylian Mbappé (22) sa urazil po týchto slovách Oliviera Girouda (34) v rozhovore s novinármi.

Francúzsko je úradujúcim majstrom sveta a na EURO 2020 patrí k najhorúcejším favoritom na zlato.

No pred vstupom do turnaja to v tíme trénera Didiera Deschampsa vrie! Do konfliktu sa dostali dvaja hviezdni útočníci Kylian Mbappé a Olivier Giroud. Informuje o tom RMC Sport.

Všetko to spustil rozhovor útočníka Chelsea Girouda s novinármi, v ktorom podotkol, že Mbappé by mohol viac prihrávať a tím by tak bol efektívnejší.

Po týchto slovách od spoluhráča sa hviezda francúzskeho PSG urazila. Celý deň chodil zamračený a so spoluhráčmi sa takmer nerozprával.

Giroud si ho "odchytil" a chcel si veci vysvetliť. Priznal si chybu, no argumentoval, že bol k vyjadreniam dotlačený provokačnými otázkami novinárov.

Mbappé však aj po tomto rozhovore pokračoval v prejavoch nespokojnosti. Následne zakročil tréner Deschamps, ktorý hovoril s oboma hráčmi individuálne a potom aj s celým tímom. Vyhlásil, že sa stala chyba, no je potrebné ísť ďalej a posunúť sa cez to.

Náladu Mbappého nevylepšilo ani to, keď sa mu Giroud na tréningu snažil často prihrávať a po jeho skončení ho prišiel objať.

Vo Francúzsku veria, že do prvého zápasu, ktorý "galský kohút" odohrá v utorok proti Nemecku, už bude všetko v poriadku a situácia v kabíne sa upokojí.