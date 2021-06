Gernát smeruje z Třinca do švajčiarského Lausanne, nahradí ho Martin Marinčin

Slovenský hokejový obranca Martin Gernát by mal v nasledujúcej sezóne hrať vo Švajčiarsku a jeho miesto v defenzíve majstrovského Třinca by mal zaujať iný slovenský bek Martin Marinčin.

S takou správou vyrukoval český spravodajský web iSport.cz. Podľa uvedeného periodika má reprezentant Gernát namierené do klubu HC Lausanne z NLA, v ktorom krátko pôsobil už v závere sezóny 2017/2018 pred príchodom do Třinca. S "oceliarmi" získal za tri roky dva majstrovské tituly.

Třinec do ďalšej sezóny nechce vstúpiť oslabený, veď okrem domácej extraligy ho čaká Liga majstrov a v nej aj súboje so Slovanom Bratislava. Práve preto chce miesto v obrane vystužiť hráčom so skúsenosťami zo zámorskej NHL, tým hokejistom má byť 29-ročný Martin Marinčin.

Košický rodák je za morom už viac ako dekádu, počas tohto obdobia absolvoval v NHL spolu 227 duelov s bilanciou 5 gólov a 29 asistencií, najprv vo farbách Edmontonu Oilers, potom za Toronto Maple Leafs. V ostatnom ročníku však hral v nižšej súťaži AHL za Toronto Marlies a absolvoval len 14 súbojov (1+4). V Kanade sa mu končí zmluva, do Česka by preto mohol ísť ako voľný hráč. Marinčin sa v minulosti predstavil na troch MS (2014, 2016 a 2019) aj na ZOH v Soči 2014.

Ako referuje iSport.cz, k A-tímu Třinca by sa mal Marinčin pripojiť neskôr počas klubového sústredenia na Slovensku.