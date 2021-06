Malé finále na Roland Garros v podaní Nadala a Djokoviča: Zdolať kráľa antuky v Paríži je najväčšia výzva!

Najkomplexnejší tenista verzus kráľ antuky. Prípadný devätnásty grandslamový titul alebo rekordný dvadsiaty prvý a štrnásty na antuke.

Piatkové semifinále dvojhry mužov Novak Djokovič - Rafael Nadal bude tým bonbónikom, na ktorý fanúšikovia tenisu čakali prvých jedenásť dní na tohtoročnom Roland Garros.

Čerstvo 35-ročný Nadal má z parížskej antuky štatistiky, ktoré mu môže závidieť každý pozemšťan. Od roku 2005 a svojho prvého, ešte tínedžerského, titulu na Roland Garros prehral na tomto zasľúbenom turnaji len dva zápasy a vyhral ich stopäť. Zdolal ho len Švéd Robin Söderling v roku 2009 a práve Djokovič v roku 2015. O rok neskôr Nadal sám odstúpil pred duelom 3. kola pre zranenie zápästia. Inak už iba samé víťazstvá. Momentálne v Paríži ťahá sériu 35 zápasov bez prehry. "Mám pocit, že neexistuje nič zložitejšie ako zdolať Nadala na parížskej antuke. Je to najväčšia výzva v športe, nielen v tenise. V zápasoch na tri víťazné sety je to takmer nemožné. Aj Novak Djokovič je veľký hráč, ale bude to mať veľmi ťažké," uviedol tréner Paul Annacone ktorý kedysi viedol Peta Samprasa aj Rogera Federera.

Aj trojnásobný wimbledonský šampión Boris Becker favorizuje Nadala. "Nie som jasnovidec, ale ani nemusím byť, aby som povedal, že najväčším favoritom je Nadal. To sa rokmi zatiaľ nemení," podotkol Becker, ktorý komentuje dianie na Roland Garros pre Eurosport.

Vo vzájomnej bilancii Djokovič vedie nad Nadalom 29-28, na grandslamové tituly je to však 20-18 pre Španiela. Ak by Nadal dokráčal k štrnástemu triumfu na parížskej antuke, preskočil by v počte grandslamových prvenstiev Federera a stal by sa najúspešnejším tenistom histórie. "Obaja sa veľmi dobre poznáme a veľmi dobre vieme, že ak chceme uspieť proti tomu druhému, musíme predviesť svoj najlepší tenis. Novak je stále veľká výzva a naše spoločné zápasy sú naplnením toho, prečo vôbec hráme tenis. Jednoducho musíme v nich dostať zo seba to najlepšie," skonštatoval Nadal na webe Roland Garros. Djokovič na adresu Nadala prezradil, že je to najväčší súper v jeho tenisovej kariére. "S ním je to zakaždým iné ako s ostatnými. Je to hráč, proti ktorému sa stále musím špeciálne pripraviť bez ohľadu na povrch, na ktorom hráme."

Očakávané semifinále v Paríži Djokovič - Nadal sa v piatok začne približne po 17.30 h SELČ. Ešte predtým sa postavia proti sebe oveľa mladší semifinalisti Stefanos Tsitsipas a Alexander Zverev. Tento zápas je naplánovaný na 15.00 h.