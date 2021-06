Hubočan sa vrátil na miesto činu, Hamšík avizuje, že v hlavách majú iba Poliakov!

Mysle slovenských futbalistov sa štyri dni pred vstupom do EURO 2020 už naplno sústredia na prvý zápas proti Poľsku (pondelok 14. júna).

Od piatka sa začala do detailov ladiť príprava na dôležitý vstup do turnaja proti štvrťfinalistovi uplynulého šampionátu, uviedol na mediálnom termíne v petrohradskom tréningovom centerTridsaťtriročný stredopoliar, na ktorého sa bude reprezentačný tréner Štefan Tarkovič mimoriadne spoliehať, má z prvých dní v Rusku výborné dojmy. "Všetko ide ako má. Pekné tréningové centrum, pekné ihrisko, pekný hotel. Sme radi, že sme na takomto veľkom turnaji a zatiaľ si to užívame," povedal špílmacher SR. Pre fanúšikov "repre" potvrdil dobrú správu, že zranenie lýtka sa výrazne zlepšuje a proti Poliakom by mal byť k dispozícii:Ak to takto bude aj ďalej pokračovať, určite budem k dispozícii. Teším sa. Ja osobne som toľko ako tím neodtrénoval, takže toho ešte nemám plné zuby." Celý slovenský tím sa v ruskom dejisku striktne pohybuje v "bubline" a opora mužstva si želá, aby sa mu vyhli koronavírusové problémy, aké trápia ďalších súperov SR v E-skupine zo Švédska a Španielska:Patrí k tomu, snažíme sa byť v bubline a dodržiavať všetky opatrenia. Hádam to bude dobré."Čas výkopu do úvodného duelu sa neúprosne kráti, priestor tak už dostala konkrétna príprava na súpera. "Taktické veci sa bez debaty musia doladiť. Od dnes začíname prípravu na prvého súpera, iba toho máme v hlave. Prvý zápas bude naozaj veľmi dôležitý, musíme sa dobre pripraviť. Hlavne aby sa nám vyhýbali zranenia, aby sme boli všetci trénerovi k dispozícii," skonštatoval Hamšík, ktorý má už prestupom do tureckého Trabzonsporu vyriešenú aj klubovú budúcnosť po šampionáte. Môže sa tak dokonale sústrediť na ME:Už sa tak môžem naplno sústrediť na reprezentáciu, na výkony a na výsledky Slovenska na EURO. Tešíme sa, že to už vypukne, budeme už od dnes pozerať aj ďalšie zápasy na turnaji."Ambície Slovenska, ktoré sa na EURO 2016 vo Francúzsku kvalifikovalo ako debutant v ére samostatnosti do osemfinále, sú opäť postupové:Ale futbal je nevyspytateľný a myslím si, že Slovensko má na to silu, aby postúpilo zo skupiny. Musíme ale podať také výkony, aby sme si to zaslúžili. Bez toho to nepôjde, určite to bude veľmi náročné."Hamšík zaznamenal reprezentačný debut práve proti Poľsku vo februári 2007, no veľa si už z neho nepamätá. Aktuálny výber tímu portugalského kouča Paula Sousu považuje za favorita:Myslím, že celkovo sú tím, ktorý uvažuje o postupe a proti nám budú favoriti. Pri debute som odohral pár minút, veľa si nepamätám. Dlhšie sme sa s nimi nestretli, ale majú dobré výsledky a vždy sa vedeli kvalifikovať," zamyslel sa líder tímu, ktorý si v Neapole zahral aj s Piotrom Zieliňskim:Slovenský futbalový obranca, teraz v meste na Neve bude bojovať v reprezentačnom drese na EURO 2020. Slovensko na Štadióne Krestovskij odohrá dva súboje E-skupiny, úvodný proti Poľsku v pondelok 14. júna (18.00 SELČ), resp. v piatok 18. júna proti Švédsku (15.00).Na piatkovom mediálnom termíne v tréningovom centre Zenitu sa 35-ročný hráč pri otázke, či pozná každý kút v meste len pousmial:Moje pôsobenie tu bolo naposledy v roku 2014, je to už pár rokov. Určite sa tu mnoho zmenilo, aj som videl pár vecí. Postavil sa nový štadión, na ktorom som si ja nestihol zahrať. Veľmi sa teším, ak budem môcť na tomto štadióne nastúpiť."Skúsená opora slovenskej defenzívy má z návratu do Petrohradu len príjemné dojmy. Hubočan pred časom oznámil koniec reprezentačnej kariéry, no vrátil sa a teší sa aj na účasť slovenských fanúšikov na tribúnach:Verím, že štadión bude zaplnený z takej časti, ako môže byť. Po dlhej dobe prídu fanúšikovia a verím, že ich bude veľa aj zo Slovenska. Že nás budú povzbudzovať a budú môcť vidieť naše vystúpenia na turnaji."Slováci sa od piatka už koncentrujú len na dôležitý vstup proti Poľsku. Podľa hráča cyperskej Omonie Nikózia by výber reprezentačného trénera Štefana Tarkoviča nedbal, ak by sa rozhodlo o prípadnom postupe Slovákov do vyraďovacej fázy práve v Rusku. V záverečnom súboji skupiny na "sokolov" čaká v Seville favorit zo Španielska.Aby sme dokázali získať toľko bodov, aby sme mohli postúpiť zo skupiny," povedal Hubočan, ktorý Poliakov považuje sa mimoriadne kvalitný a konsolidovaný výber.Majú rovnakú výzvu presne ako my a to postúpiť zo skupiny. Prvý zápas veľmi napovie, akým smerom sa bude uberať naša púť. Verím, že dokážeme ustrážiť tohto útočníka a ubrániť aj celý poľský tím," dodal Hubočan, ktorý na otázku, či budú Poliaci favoritom súboja odpovedal diplomaticky:Okrem iného absolvovali slovenskí futbalisti spolu s trénerom Štefanom Tarkovičom aj mediálne povinnosti.