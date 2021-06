Petr Čech má na dejiská ME jasný názor: Nie som s týmto nápadom stotožnený!

V českej futbalovej reprezentácii odchytal 124 zápasov. Majstrovstvá Európy zažil ako hráč štyrikrát a v roku 2004 mu zavesili na krk bronzovú medailu, hoci Česi vtedy mali tím na zlato.

Momentálne si Petr Čech ako zamestnanec FC Chelsea stále vychutnáva triumf v Lige majstrov, ale pomaly prehadzuje výhybku a začne sledovať začínajúce majstrovstvá Európy.To, že sa konajú v 11 krajinách naprieč celým kontinentom, sa mu však nie veľmi páči.

"Vytráca sa fanúšikovské kúzlo. Odhliadnuc od pandémie koronavírusu, nie som stotožnený s nápadom hrať futbal súčasne v 11 krajinách. Kúzlo šampionátov spočívalo vždy v tom, že sa hrali v jednej alebo dvoch krajinách. Vždy vznikla skvelá atmosféra, ale teraz? Pre fanúšikov to musí byť nočná mora. Na druhej strane, čo sa týka hráčov, A-skupina sa hrá v Ríme a Baku a najhoršie dopadli Švajčiari. Prvý a tretí zápas odohrajú v Baku a medzitým si odskočia do Ríma. Baku je už iné časové pásmo, takže to cestovanie im určite nepridá. Pritom časový priestor medzi zápasmi budú mať rovnaký ako ostatné mužstvá," uviedol Petr Čech v rozhovore pre české médiá, cituje ho aj portál iDnes.cz.

Ďalším špecifikom nadchádzajúceho šampionátu budú tzv. covidové bubliny. Futbalisti sa počas voľna dostanú z izby maximálne po bránu hotela, aby sa nadýchali čerstvého vzduchu. "Toto by bola pre mňa ako hráča zložitá predstava. Ja sa aj doma snažím byť počas celého dňa aktívny. Nedokážem sedieť na jednom mieste a pozerať sa dlho na televízor alebo čítať knihu. Je to však individuálna vec, niektorí hráči to môžu prežívať lepšie, iní horšie," podotkol Čech.

Podľa niekdajšieho skvelého brankára šance Česka sa na ME budú odvíjať od toho, ako jeho hráči zvládnu úvodný duel proti Škótom. "Víťazstvo na začiatku môže byť správny impulz do pokračovania a pre prípadný postup zo skupiny. Netreba však zabúdať, že Anglicko je jedným z favoritov turnaja a Chorvátsko zasa možný Čierny kôň. Česká výhoda môže spočívať v tom, že do zápasov nepôjdu ako favoriti. Navyše proti Anglicku aj Škótsku nedávno hrali a Angličanov aj po výbornom výkone zdolali. Takže by im to znova mohlo sadnúť," myslí si Čech.

Podľa gólmana s neodmysliteľnou helmou na hlave určiť jedného či dvoch favoritov je nesmierne náročné. Menoval teda celú skupinu tímov. "Francúzsko má mimoriadne nabitý káder, uspieť v domácom prostredí budú chcieť aj Angličania. Taliani preplávali kvalifikáciou bez zaváhania a majú dobre zložený tím so staršími hráčmi aj futbalovo hladnými mladíkmi. Zabudnúť netreba na Španielov, ktorí vždy dajú dokopy silný tím, aj keď ich záverečnú prípravu narušil koronavírus. Nemecko je typické turnajové mužstvo a pri rozlúčke s Joachimom Löwom urobia maximum pre úspech. Sú tu aj silní Chorváti a tiež obhajcovia titulu z Portugalska. Mužstiev, ktoré môžu zvíťaziť je veľa, preto očakávam veľmi zaujímavý turnaj," dodal Petr Čech.