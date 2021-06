Bonucci chce EURO začať ako pravý Talian: Najprv si zaspievať hymnu a potom dôjsť až do finále!

Talianski fanúšikovia futbalu najprv tvrdo bojovali s koronavírusom, potom čakali celý rok, až sa napokon dočkali.

Úvodný zápas majstrovstiev Európy akoby symbolicky odohrajú v krajine najviac postihnutej nákazou, ktorá zmenila nielen športový život na starom kontinente. Úvodný výkop Eura 2020 bude v piatok večer o 21.00 h SELČ na Stadio Olimpico v Ríme patriť reprezentantom Talianska a Turecka.

"Čakali sme veľmi dlho a už sa nemôžeme dočkať, keď si zaspievame hymnu spoločne s 15-tisíc fanúšikmi na štadióne. Toľko pokope som ich už dávno nevidel. Futbal s divákmi na štadióne je celkom iný šport," uviedol taliansky obranca Leonardo Bonucci, jeden z pilierov defenzívy Azzurri.

Taliani vstupujú do šampionátu s nálepkou tímu, ktorý od jesene 2018 a celkovo 27 zápasov nevie, čo je to prehra. V kvalifikácii vyhrali všetkých desať zápasov, pritom nemá v tíme superhviezdy, skôr poctivých robotníkov. "Naši súperi možno majú lepších hráčov aj viac skúseností, ale našou devízou sú mladosť a energia. Myslím si, že môžeme hrať rovnocenné partie s každým súperom. Nemáme Cristiana Ronalda ani Romela Lukakua, ale máme silný tím. Chceme absolvovať celý program šampionátu až do konca," doplnil Bonucci.

Turci na úvod určite nebudú len bojazlivý sparingpartner Talianov. Vo svojej kvalifikačnej skupine vzali až štyri body úradujúcim majstrom sveta Francúzom vrátane víťazstva 2:0 a celkovo prehrali jediný raz. "Sme poctení tým, že sme súčasťou tohto turnaja a aj jeho úvodného zápasu. V otváracích dueloch sa často rodia prekvapenia. Verím, že jedno z nich pripravíme aj my v piatok," uviedol tréner Turkov Senol Günes

Stretnutie v sebe nesie aj určitý politický náboj. Taliansky premiér Mario Draghi nedávno označil tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana za diktátora a turecká strana prostredníctvom pohovoru s talianskym veľvyslancom požadovala verejné ospravedlnenie. Nič také sa do dnešného dňa neudialo. "Neočakáva sa osobná účasť Draghiho na zápase, lebo bude v piatok na summite G7 vo Veľkej Británii. Na druhej stane ani Erdogan neprejavil záujem byť priamym účastníkom súboja v Ríme," uviedla agentúra AP.

Ďalšie dva tímy v A-skupine Wales a Švajčiarsko si zmerajú sily v sobotu od 15.00 h SELČ v azerbajdžanskom Baku.