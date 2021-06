Inter Miami neodbytne verí v zisk Lionela Messiho: Toho chcú vo svojich farbách už ďalší rok!

Americký futbalový tím FC Inter Miami sa nevzdáva nádeje, že už v budúcej sezóne získa do svojich farieb Lionela Messiho.

Jeho spoluvlastník Jorge Mas pre Miami Herald uviedol, že ak sa 33-ročný Argentínčan rozhodne nepokračovať v FC Barcelona, Miami mu prvé ponúkne lukratívny kontrakt. Messiho dlhoročná zmluva na Camp Nou vyprší v posledný júnový deň tohto roka.

"Som optimista, že Messi bude jedného dňa hráčom Inter Miami. Myslím si, že to doplní jeho odkaz ako najväčšieho hráča svojej generácie a že sa stretne s ambíciami majiteľov Inter Miami vybudovať tím svetovej úrovne," uviedol Jorge Mas.

V Barcelone údajne majú pre svoju megahviezdu pripravenú desaťročnú zmluvu so zaujímavým popisom a figuruje v ňom aj Inter Miami. Podľa španielskych médií by mal útočný klubový klenot zostať hráčom FC Barcelona ešte najbližšie dve sezóny a až potom by sa mal na dva roky presťahovať do Miami. V ďalších šiestich rokoch by oficiálne pôsobil ako "globálny veľvyslanec" katalánskeho veľkoklubu vo svete.

Súčasný prezident a spolumajiteľ tímu z Miami David Beckham už viackrát vyjadril nádej, že jedného dňa by do svojho klubu mohol prilákať aj najväčšie superhviezdy svetového futbalu Lionela Messiho a Cristiana Ronalda. Na trénerský post už presvedčil svojho kamaráta a niekdajšieho spoluhráča z Manchestru United Phila Nevilla a aj do hráčskeho kádra už dotiahol niekoľko zaujímavých futbalistov, s inými zasa rokuje o možnom prestupe.

"Už tu máme Gonzála Higuaína aj Blaisa Matuidiho, ktorí by jednoznačne mali zvýšiť lesk našej hry. Okrem nich prišiel aj bývalý obranca Stoke City Ryan Shawcross a brazílsky stredopoliar Gregore," skonštatoval Beckham ešte pred aprílovým začiatkom nového ročníka MLS.

Po ôsmich zápasoch novej sezóny je Inter Miami až na 11. mieste tabuľky Východnej konferencie MLS so ziskom 8 bodov.