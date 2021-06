Maďari hromadne vybučali Írov: Premiér Orbán si fanúšikov svojsky zastal!

Íri počas štátnej hymny pokľakli, čím chceli svorne naznačiť solidaritu s bojom proti rasizmu. "Politika nemá v športe čo hľadať," povedal Orbán.

Pred spomenutým súbojom Maďarský futbalový zväz prostredníctvom tlačového vyhlásenia informoval, že maďarská reprezentácia nepokľakne. Podľa Orbána si Maďari kľakajú iba pred Bohom, pred svojou vlasťou a ak žiadajú milovanú osobu o ruku.

Povedal tiež, že Maďari nemajú morálnu povinnosť voči krajinám, história ktorých bola spätá s otroctvom. "Maďarsko nikdy nebolo otrokárskou krajinou, preto nemôžeme cítiť morálnu záťaž, ktorú cítia také krajiny," poznamenal Orbán.

The Republic of Ireland's players were booed and jeered by some Hungary fans as they took a knee before kick-off in their friendly in Budapest. pic.twitter.com/15npHfKZcE