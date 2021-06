Obranca Samuel Kňažko sa na tri roky upísal Columbusu: Mojím snom je zahrať si v NHL!

Skvelá správa! Ďalší talentovaný slovenský hokejista má vo vrecku kontrakt s tímom NHL. Vedenie Columbusu uzavrelo trojročný nováčikovský kontrakt s obrancom Samuelom Kňažkom (18), ktorý nedávno reprezentoval našu krajinu na seniorskom šampionáte v lotyšskej Rige!

Odchovanca trenčianskeho hokeja Samuela Kňažka si Columbus Blue Jackets vybral už vo vlaňajšom drafte 2020 zo 78. miesta v 3. kole, ale až teraz s ním podpísali trojročný nováčikovský kontrakt. Talentovaný obranca doposiaľ pôsobil vo fínskom veľkoklube TPS Turku, ale všetko nasvedčuje tomu, že v lete pôjde do kempu Columbusu a v novom ročníku by mohol okúsiť aj nižšiu zámorskú súťaž AHL. Kňažko nedávno premiérovo štartoval v mladom veku na seniorskom šampionáte v Rige, kde predvádzal výborné výkony a postupne sa prepracoval až do prvej obrannej formácie.

„Ja som ani nedúfal, že budem štartovať na majstrovstvách sveta. Počas sezóny som bol zranený a pozvánka do záverečnej prípravy ma milo prekvapila,“ povedal počas turnaja v Lotyšsku pre hockeyslovakia Kňažko. Cieľom talentovaného obrancu bolo na MS nesklamať. „A pokúsiť sa vybojovať nováčikovský kontrakt s Columbusom. Mojím snom je raz si zahrať v NHL,“ želal si počas pobytu v Lotyšsku Kňažko a to sa aj naplnilo. Kontrakt už vo vrecku má, teraz bude iba na ňom, aby sa postupne prepracoval až do slávnej NHL!