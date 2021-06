Povolený doping pre slovenských futbalistov: Hudobný pozdrav a odkaz legiend!

Po hokejistoch sa priazeň fanúšikov presúva k futbalistom! Slovenská reprezentácia je od stredy v Petrohrade, kde sa pripravuje na úvodný duel majstrovstiev Európy proti Poľsku. V dejisku zápasu i doma im držia palce verní fanúšikovia.

Spojili sa napríklad legendy, ktoré vybojovali na ME 1976 v Belehrade zlato. „Dosiahnite to, čo my,“ napísali v odkaze našim chlapcom majstri Európy Ján Švehlík, Alexander Vencel st. a bratia Ján a Jozef Čapkovičovci. K podpore sa pridali aj Jozef Štibárnyi, držiteľ striebra z MS 1962 v Čile, či mladšia generácia hráčov národného tímu Dušan Tittel, Ján Ďurica, Filip Hološko.



Do Petrohradu letí aj hudobný pozdrav. Fanklub futbalovej reprezentácie prezentoval pieseň Fandíme sokolom. Text vo viacerých nárečiach má symbolizovať pospolitosť ľudu. „Celé futbalové Slovensko vyjadruje podporu reprezentačnému tímu. Chalani si zaslúžia vedieť, že národ stojí za nimi,“ uviedol pre Nový Čas autor textu, hudby a aranžmánu Peter Zeman.

Pri písaní zisťoval, ako sa hovorí po šarišsky, keďže tréner Štefan Tarkovič je z Prešova. „Bol som ovplyvnený piesňou Proměny od skupiny Čechomor. Chcel som do nej vniesť tiež veľa lásky a dobra. Hlavnou ideou bolo spojenie futbalového Slovenska, úcta a rešpekt k reprezentácii,“ dodal.