Komentátor Marcel Merčiak pred štartom ME: Čo mi chýba v našom tíme!

S futbalom pochodil celý svet, no počas majstrovstiev Európy ostane doma. Komentátor Marcel Merčiak (45) i jeho kolegovia z RTVS „odrobia“ tohtoročný šampionát z bratislavského štúdia.

Môžu za to prísne pandemické obmedzenia a logistická náročnosť záverečného turnaja.a pridal aj tajné tipy na majstra Európy či hviezdu podujatia.Je to úplne proti logike futbalu a tradíciám šampionátov. Dopadlo to takto preto, lebo UEFA sa v roku 2012 bála odklepnúť majstrovstvá Turecku. To urobilo pre ich zorganizovanie toľko, čo máloktorá iná krajina. Už v tom čase ma toto rozhodnutie veľmi sklamalo.

Slováci sú na ME druhý raz za sebou. V čom vidíte zásadný rozdiel medzi vtedajším a súčasným mužstvom?

V tomto tíme mi chýbajú duchovní vodcovia. Nemáme v ňom Škrtela či Ďuricu. Typy hráčov, lídrov, z ktorých sálala istota. Verím, že tréner Tarkovič má dostatok skúseností. Nie, ako mužstvo viesť, ale ako ho pripraviť. To môže byť naša silná stránka, keďže bol päť a pol roka asistentom trénera Kozáka a po jeho boku zažil aj minulé EURO.

Z čoho máte najväčšie obavy?

Z nízkej zápasovej vyťaženosti našich hráčov. Neviem, či budeme schopní hrať vo vysokom tempe. To je kľúčová vec. Každý z našich súperov má určite do detailov rozobratý náš výber. Konkurenti dobre vedia, kde sú naše slabiny, a budú na ne tlačiť.

Prekvapilo vás niečo v nominácii?

Celú novinársku kariéru razím zásadu, že nominácia je absolútna zodpovednosť trénera. Každý by išiel proti sebe, ak by do nej nevyberal vhodné typy hráčov, alebo by v nej uprednostňoval niekoho len na základe sympatií. Veľa sa hovorilo o Matúšovi Berovi. Napriek veľkej perspektíve v 21-ke mu typológia hráčov v áčku nevyhovuje. Na jeho poste sú iní.

Čo ukázali dve remízy v príprave na šampionát?

Zápas proti Bulharsku bol veľký experiment so zostavou. Taká jedenástka sa už v reprezentačnom drese nestretne. Duel s Rakúskom ukázal, že na turnaji budeme musieť vychádzať z hlbokého defenzívneho bloku. Bol som nadšený, ako chytal Dúbravka, ako si plnili svoje úlohy Škriniar so Šatkom. Aj Hromada bol svetlým javom. Pokrivkáva ofenzíva. V nej musíme byť dôraznejší. Hrotový útočník je dlhoročná achillova päta reprezentácie. Verím, že sa niektorý z nich uchytí.

Aké šance dávate Hamšíkovi a spol.?

Pre nás bude každý zápas ako finále. Hneď ten prvý však vnímam ako superfinále. S Poliakmi máme rivalitu, je to náš sused. Cítim, že práve proti nim by sme mohli prekvapiť. Vypadli im Piontek a Milik, čo je dosť vážna trhlina, ale majú zasa najlepšieho útočníka sveta Lewandowskeho. Ak zvládneme úvodný duel, dvere ďalej sa viac otvoria.

Bude kľúčovou záležitosťou eliminácia Lewandowskeho?

Nebude v drese Bayernu Mníchov a nebude mať okolo seba kvalitu z bavorského tímu. Aj tak je extrémne nebezpečný. Jeho pohyb v šestnástke, schopnosť odpútať sa od súpera, získať si priestor a v sekunde sa rozhodnúť robia z neho hrozbu. Dokáže dávať góly aj z väčších vzdialeností, ľavou, pravou nohou, o hre hlavou ani nehovorím. Ak sa nám ho podarí zastaviť, máme šancu. A veľkú.

Ako dopadnú Česi?

Od rozdelenia federácie vždy postúpili na ME a na MS iba raz. Ich výkonnosť kulminuje vždy okolo majstrovstiev Európy. Môžu dokázať viac ako pred piatimi rokmi, keď sa nedostali zo skupiny. Verím, že priškrtia Chorvátov. Dôležitým bude prvý zápas so Škótskom. S Angličanmi to budú mať veľmi ťažké, hoci ich v kvalifikácii zdolali.

Koho tipujete na majstra Európy?

Mojím tajným tipom sú Taliani. Keď mali za sebou obrovský neúspech a kolaps, išli raketovo hore. Verím im. Je to kompaktné mužstvo, v ktorom nie sú absolútne superhviezdy, ale v každej formácii majú hráčov vysokej svetovej triedy. V ich tíme nevidím slabiny.

Kto bude najväčšou hviezdou šampionátu?

Ťažká otázka. Ak pôjdu Francúzi ďalej, mohol by to byť N´Golo Kanté, kandidát na Zlatú loptu. Keď mu vyjde EURO, môže ju získať. Antoine Griezmann nemal dobrú streleckú sezónu v Barcelone, no v reprezentácii patril vždy k lídrom. V dobrej forme bude aj Cristiano Ronaldo. Kandidátov je určite viac.