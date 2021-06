Koľko zarobia Slováci na ME? Zverenci trénera Tarkoviča majú štedrú motiváciu!

Hrá sa o titul majstra Európy, ale aj štedré finančné prémie! Európska futbalová únia (UEFA) dotuje kontinentálne majstrovstvá sumou 371 miliónov eur.

Väčšia časť z tejto sumy už pozná svojich majiteľov. Hamšík a spol. vykopali za postup na šampionát, rovnako ako ostatné tímy, 9,25 milióna eur. Teraz k nim môžu pribudnúť ďalšie.



Ak by Slováci v E-skupine zdolali niekoho z trojice Poľsko, Švédsko, Španielsko, prilepšili by si o 1,5 milióna eur. Teoreticky tak môžu získať maximálne 4,5 milióna. Za každú remízu v základnej časti turnaja inkasuje mužstvo 750 000 eur. Výška prémií stúpa s vyššími fázami turnaja. Osemfinalisti si pripíšu na svoje konto 2 milióny eur. Najlepších osem reprezentácií šampionátu sa môže tešiť na prísun 3,25 milióna eur.



Semifi nalisti prihodia do zväzovej kasy 5 miliónov. Ani neúspešný finalista nemusí smútiť – odnesie si 7 miliónov eur, na majstra Európy čaká 10 miliónov. Najúspešnejší tím šampionátu tak môže zarobiť spolu 34 miliónov eur. Na ME pred piatimi rokmi vo Francúzsku brali Slováci celkovo 11 miliónov eur, z čoho bolo 8 miliónov za postup na záverečný turnaj. Hráči si tak vtedy rozdelili 3,66 milióna, ku ktorým pridali ďalšie 3 milióny za víťazstvo nad Ruskom, remízu s Anglickom a postup do osemfinále.