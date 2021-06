Dušan Galis nemá pred šampionátom veľké oči, ale šancu na postup zo skupiny vidí: Prezradím, kto musí potiahnuť stádo

Šanca na postup zo skupiny existuje. To si pred účinkovaním slovenskej futbalovej reprezentácie na EURO myslí jej bývalý tréner Dušan Galis (71).

Podľa neho je prvým predpokladom úspechu, aby hráči mali víťazného ducha a zdravé sebavedomie, ale zároveň, aby o týchto faktoroch iba nerozprávali na predzápasových tlačovkách. A veľa bude záležať aj na tom, ako potiahnu lídri tímu, za ktorých považuje Škriniara, Kucku, a ak bude hrať, určite aj Hamšíka, „zvyšné stádo“.



Bývalý tréner národného tímu Dušan Galis síce na EURO nepocestuje, ale v televízii bude pozorne sledovať všetky vystúpenia slovenskej reprezentácie a na diaľku jej bude držať palce. „Veľké oči pred šampionátom mať netreba, ale šanca na úspech určite existuje,“ vyjadril sa pre Nový Čas bývalý výborný futbalista a kouč.

Veľa bude záležať na tom, aké bude mať mužstvo sebavedomie, ktoré sa musí prejaviť už na rozcvičkách pred zápasom. „To bude prvý predpoklad úspechu,“ pokračoval súčasný politik.

A rovnako ako ďalšie mužstvá, ktoré budú účinkovať na ME, aj ten náš má vo svojom strede osobnosti, takzvaných lídrov. Pre Dušana Galisa sú nimi Milan Škriniar, Juraj Kucka a v prípade, že mu zdravotný stav dovolí nastúpiť, samozrejme aj Marek Hamšík. „Títo traja by mali potiahnuť celý tím. Oni by mali byť autoritami, za ktorými pôjde celé stádo,“ tvrdí s trochou nadsádzky Galis.

V neposlednom rade sa skúsený odborník domnieva, že našou výhodou by mohol byť fakt, že všetci traja súperi si myslia, že náš tím je považovaný za outsidera skupiny. „Netvrdím, že nás priamo podcenia, ale stačí, že si povedia, že na Slovákov máme. A v tom vidím šancu na prekvapenie a prípadný postup zo skupiny,“ dodal bývalý reprezentačný kouč.



Čo si myslia ďalšie osobnosti?



Bývalý reprezentačný tréner Ján Kocian (63):

Veľmi by som chlapcom prial postup zo skupiny. Veľa bude záležať od úvodného zápasu s Poľskom, ktoré považujem zo všetkých troch súperov za najprijateľnejšieho. Aj oni sa potýkajú so zraneniami a so slabšou formou, takže ak by sa nám podarilo vyhrať a potom získať bod so Švédskom, môžeme so štyrmi bodmi v tabuľke počítať s postupom. Ale opakujem, dôležitý bude prvý zápas!

Bývalý reprezentant Dušan Tittel (54):

Kľúčový bude prvý zápas s poľskou reprezentáciou. V prípade, že by sme v ňom uspeli, budeme mať veľkú šancu postúpiť do ďalších bojov európskeho šampionátu. Na druhej strane, ak nezabodujeme, tak to bude už náročné. Ale ako fanúšik sa teším, že hráme na tomto vrcholnom turnaji nášho kontinentu a budem našim hráčom držať palce.