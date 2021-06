Šatan bez servítky: O nepriazni rozhodcov na MS a sfúkol Hudáčka za jeho výroky!

Prezident SZĽH Miroslav Šatan (46) sa vyjadril ku nepriazni rozhodcov voči Slovensku na MS a tiež k výrokom Júliusa Hudáčka o "odpílení" a konci kariéry.

Prezident SZĽH a generálny manažér reprezentácie Miroslav Šatan (46) sa v relácii Na kávičke pre oficiálny web SZĽH vyjadril aj ku kontroverzným témam - neprajnosť rozhodcov voči Slovensku na nedávno skončených MS v Lotyšsku a výroky brankára Júliusa Hudáčka o "odpílení" a ukončení kariéry, keď z neho sršala frustrácia z toho, že do štvrťfinále proti USA namiesto neho postavili tréneri Adama Húsku.

Rozhodcovia slovenskému tímu na turnaji vôbec nepriali, práve naopak. Stačí spomenúť prostredník Jegora Šarangoviča smerom k slovenskej striedačke či zákerné pichnutie Briana Boylea hokejkou zozadu do slabín Miloša Romana. Obe veci zostali bez potrestania.

„Aj rozhodcovia sú ľudia. Robia chyby. Ich rozhodnutia sa väčšinou vykompenzujú – na jednu a potom na druhú stranu. V súboji proti USA som však aj ja mal pocit, že sme na nesprávnej strane rozhodcu. Sám Craig Ramsay sa ma opýtal, že čo sme tomu svetu urobili…," hovoril Miroslav Šatan.

„Bohužiaľ, sme malá krajina. Najradšej marketingové a televízne spoločnosti vidia v popredí veľké štáty. Nechcem nič naznačovať, ale na tomto turnaji bolo príliš veľa sporných momentov. Bolo okaté, ako sa rozhodnutia voči Slovensku prehliadali," dodal.

Július Hudáček podával na turnaji kvalitné výkony. Do štvrťfinále proti USA však nastúpil Adam Húska. Hudáček po zápase netajil veľké sklamanie a frustráciu, hovoril o "odpílení", keďže vedenie reprezentácie podľa jeho slov vedelo, že v národnom drese po MS končí.

„Chápem, že je Julo sklamaný. Rozhodnutia robí Craig Ramsay a treba ich rešpektovať. Julove vyjadrenia potom boli neprofesionálne a nehodné reprezentácie. Mal vynikajúce zápasy proti Rusom i Dánom. Patrí mu vďaka, pomohol k postupu do štvrťfinále. On sa rozhodol ukončiť reprezentačnú kariéru, my sme túto tému ešte neuzavreli. Treba sa mu poďakovať," vyjadril sa k danej téme Šatan.