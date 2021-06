Podľa Schranza budeme ťažký súper pre každého: Pomôžu aj talizmany od Hrošovského?

Slovenskí futbalisti pokračujú v príprave na pondelkový vstup do bojov na EURO 2020 proti Poľsku. Deň po prílete do svojho prechodného domova v Petrohrade mali na programe ďalšie tréningové jednotky i mediálne povinnosti.

Útočník Ivan Schranz krátko pred odchodom do Ruska sfinalizoval prestup do pražskej Slavie, jeho štart na šampionáte však ohrozovalo zranenie zadného stehenného svalu. "Cítim sa stále lepšie, s lekárskym štábom robíme na tom, aby som zasiahol do turnaja," citoval jeho štvrtkové vyjadrenie oficiálny zväzový portál futbalsfz.sk. V reprezentácii má na konte jeden presný zásah, dal ho hneď v premiére proti Česku. Odvtedy sa strelecky odmlčal. "Ale do šancí som sa dostal, takže určite ďalší či ďalšie pridám. Verím, že gól v národnom tíme dám zas, tentoraz na majstrovstvách Európy."



Schranz je presvedčený, že v prvom dueli sa jeho tímu podarí skrotiť poľského kanoniera Roberta Lewandowského: "Bezpochyby je to výnimočný futbalista, ale my máme výborných futbalistov v obrane a pri stopercentnom výkone určite máme šancu. Každý súper na turnaji je ťažký, to všetci vieme, a berieme to tak, že my budeme ťažký pre každého."



O najbližšej klubovej budúcnosti už má jasno aj obranca Dávid Hancko. Sparta Praha ho minulý týždeň získala z talianskej Fiorentiny po hosťovaní už na trvalý prestup a podpísal s ňou kontrakt do roku 2024. "Chvíľku to vyzeralo aj tak, že Sparta si opciu neuplatní, ale napokon došlo k dohode. Som správne rozohraný, teším sa na zápasy na ME. Ľudia nám fandia, podporujú nás, cítime to," zdôraznil Hancko, ktorého talizmanom počas turnaja bude náramok. "Šťastie by nám mali priniesť aj chrániče od Paťa Hrošovského, ale samozrejme, musíme mu ísť oproti dobrými výkonmi."



Trénerský štáb slovenskej ekipy už rysuje zostavu proti Poliakom. Podľa asistenta Samuela Slováka ešte stále pracujú s istými alternatívami. "Máme za sebou dobrý kemp v Rakúsku, chalani vytvorili fakt dobrú partiu a v dvoch posledných zápasoch ukázali, že na to máme. Verím, že nám nič nepokazí náladu, že sa nám budú vyhýbať zranenia a že si futbalovú slávnosť, akou je európsky šampionát, naplno užijeme," vyhlásil Slovák. Pred svojim prvým veľkým turnajom nervozitu nepociťuje: "Nie, veď nastúpiť nemusím. Pravdou však je, že je to veľké podujatie, uvedomujeme si to a netreba to brať ako samozrejmosť. Pre niektorých našich chlapcov to je už tretí šampionát, som rád, že ho zažívam zblízka.“