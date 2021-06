S Ronaldom v posteli: NAJSEXI fanúšička United sníva o jeho návrate do klubu

Cristianovu Georginu môže od žiarlivosti aj roztrhnúť! Najsexi fanúšička Manchesteru United sníva o Ronaldovom návrate na Old Trafford.

Modelka Katrina Maria je považovaná za najsexi fanúšičku Manchesteru United, aspoň podľa Daily Star. Rodáčka z Faerských ostrovov na instagrame vyjadrila svoju túžbu po návrate Cristiana Ronalda (36) na Old Trafford. Odfotila sa v posteli s jeho dresom vo farbách United.

Nad budúcnosťou Ronalda visí veľký otáznik. O rok mu končí zmluva v Juventuse Turín. No špekuluje sa o jeho možnom odchode. Spomína sa návrat do Manchesteru United či presun do PSG. Jeho zástupcovia už údajne sondujú možnosti na trhu.

Corriere dello Sport považuje návrat do Man Utd za potenciálnu možnosť, no len za predpokladu, že Cristiano Ronaldo bude ochotný zľaviť zo svojich gigantických platových nárokov. V hre je tiež možná výmena za Paula Pogbu.