Černák strelil parádny premiérový play off gól v NHL: Radosť mu prekazilo toto!

Slovenský obranca Erik Černák (24) si parádnym spôsobom mohol otvoriť strelecký účet v play off NHL. Tešil sa so spoluhráčmi, no radosť im prekazilo toto!

Záverečné sekundy piateho zápasu druhého kola play off medzi Carolinou a Tampou Bay. Erik Černák dostáva prihrávku na modrú čiaru. Napriahne a z plnej sily napáli puk na bránku. Puk po jeho delovke končí za chrbtom gólmana.

Černák sa okamžite začal radovať so spoluhráčmi. V 40. kariérnom zápase v play off NHL to mohla byť jeho gólová premiéra. Okrem toho by poslal Tampu v závere druhej tretiny potenciálne dôležitým gólom do vedenia 2:0. No nestalo sa tak.

Prečo? Puk prešiel za bránkovú čiaru tesne po klaksóne oznamujúcom koniec druhej časti zápasu. Gól neplatil.

Černáka ani jeho spoluhráčov z Tampy Bay to však napokon mrzieť nemuselo. V tretej tretine dokázali streliť gól, zápas vyhrali 2:0 a postúpili do konferenčného finále po výhre 4:1 na zápasy.

Černák tak má minimálne ďalšie štyri súboje na to, aby sa mu podarilo streliť prvý gól v play off NHL. Obhajca Stanley Cupu si o postup do finále NHL zahrá s Islanders, ktorí vyradili Boston Bruins.