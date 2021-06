Zvolen si udržal troch kľúčových hráčov vrátane najväčšej hviezdy: Odmietol ponuky zo zahraničia

Slovenskí hokejoví útočníci Radovan Puliš a Peter Zuzin a obranca Peter Hraško budú aj v sezóne 2021/2022 pôsobiť v materskom klube HKM Zvolen.

Všetci traja získali so Zvolenom majstrovské tituly v roku 2013 a aj v nedávno skončenej sezóne 2020/2021. Klub informoval o nových kontraktoch na oficiálnej stránke.



Puliš sa do zvolenského dresu vrátil pred sezónou 2020/2021 a s klubom podpísal dvojročnú zmluvu. Napriek tomu existovala možnosť, že by z klubu odišiel, no napokon bude v drese "bryndziarov" aj v nasledujúcom ročníku. "Mal som s HKM dohodu na dve sezóny s víziou, že chcem s klubom vyhrať titul. Podarilo sa to hneď v prvom roku zmluvy a pokračujem ďalej, aj keď som mal nejaké ponuky zo zahraničia. Mne aj mojej rodine sa vo Zvolene páči, máme to blízko k rodičom a riešime aj ďalšie osobné veci do budúcnosti. Na najbližšie mesiace je teda pre mňa, moju manželku a dcérku rozhodnuté," povedal Puliš, ktorý odohral v majstrovskej sezóne 2020/2021 celkovo 40 zápasov s bilanciou 17 gólov a 26 asistencií.



Peter Zuzin mal v 58 stretnutiach bilanciu 12 gólov a 30 asistencií. "Bolo niekoľko dôvodov môjho zotrvania vo Zvolene. Zostáva tu viacero hráčov zo skvelého majstrovského kolektívu, pokračujú tréneri, ktorí dokážu mužstvo doviesť na vrchol a v klube sú pre hráčov vytvorené výborné podmienky. V neposlednom rade som tu doma, mám tu všetko čo potrebujem," priznal 30-ročný krídelník.



Peter Hraško bol spoločne s Branislavom Kubkom jeden z dvoch hráčov Zvolena, ktorí nechýbali ani v jednom zo 64 zápasov sezóny. Hraško v nich dosiahol sedem gólov a 13 asistencií. "Funkcionári HKM ma oslovili už počas play off. Hoci som mal aj iné ponuky, mojou prioritou bolo zostať doma. V novej sezóne chceme znovu vytvoriť víťaznú partiu a čo najviac vyhrávať," povedal Hraško.