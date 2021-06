Vydarené MS mu otvorili dvere: Kňažko podpísal v NHL!

Slovenský hokejový reprezentant Samuel Kňažko podpísal trojročnú nováčikovskú zmluvu s klubom Columbus Blue Jackets. "Modrokabátnici" si ho vybrali v drafte 2020 zo 78. miesta. Klub informoval o kontrakte na oficiálnej stránke.



Osemnásťročný obranca pôsobil v uplynulých troch sezónach v mládežníckych tímoch fínskeho klubu TPS Turku.



Kňažko bol jeden z dvoch draftovaných Slovákov v roku 2020, druhý bol Martin Chromiak, ktorého si zo 128. miesta vybral klub Los Angeles Kings. Absolvoval dva šampionáty hráčov do 18 aj 20 rokov. Štartoval aj na nedávno skončených MS v Rige, na ktorých odohral všetkých osem zápasov.

