Hororový tajbrejk a potom to prišlo: Kližan predviedol na domácej pôde parádny obrat!

Slovenský tenista Martin Kližan (31) postúpil v stredu na challengri Kooperativa Bratislava Open do štvrťfinále. V osemfinále vyradil nasadenú šestku Juana Manuela Cerundola z Argentíny 6:7 (0), 6:3, 7:5.

V ďalšom priebehu turnaja ho čaká Rus Andrej Kuznecov. Ten zdolal ďalšieho Slováka Alexa Molčana. Finalista predchádzajúceho turnaja ATP v Belehrade podľahol Rusovi dvakrát 4:6.



Kližan pred turnajom avizoval, že v Bratislave absolvuje svoje posledné zápasy na challengri v kariére. Po nadchádzajúcom Wimbledone plánuje ukončiť kariéru. Aj preto ho prišla povzbudiť na tenisové dvorce Slovana Bratislava nemalá divácka kulisa. "Mám za sebou dva pekné zápasy na turnaji. Veľká vďaka ľuďom, čo dnes prišli a povzbudzovali o dušu. Urobili super atmosféru. Tajbrejk som prehral 0:7. Niekedy vám nepadne zopár lôpt a už sa to s vami vezie. Dôležité je, že som bojoval až do konca a vyplatilo sa to. S Kuznecovom som už odohral pár zápasov. Je to nepríjemný hráč, uvidíme ako to dopadne," zhodnotil svoje vystúpenie Kližan.



Do štvrťfinále postúpil aj 19-ročný Čech Jiří Lehečka, ktorý vyradil druhého nasadeného hráča Federica Coriu z Argentíny po dvoch tajbrejkoch.



Postup si vybojoval piaty nasadený Holanďan Tallon Griekspoor. Po trojsetovom zápase vyradil nenasadeného Kanaďana Stevena Dieza 6:4, 3:6, 6:4.



dvojhra - osemfinále:

Martin KLIŽAN (SR) - Juan Manuel Cerundolo (Arg.-6) 6:7 (0), 6:3, 7:5, Tallon Griekspoor (Hol.-5) - Steven Diez (Kan.) 6:4, 3:6, 6:4, Andrej Kuznecov (Rus.) - Alex MOLČAN (SR) 6:4, 6:4, Jiří Lehečka (ČR) - Federico Coria (Arg.-2) 7:6 (5), 7:6 (6)