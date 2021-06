Fanúšikovia horia zvedavosťou: Karlos Vémola na svoje narodeniny prezradí dve veľké veci!

Bojovník MMA Karlos Vémola 1. júla oslávi 36. narodeniny a pri tejto príležitosti plánuje oznámiť dve veľké veci. Fanúšikovia horia zvedavosťou!

Karlos Vémola (35) je bezpochýb najpopulárnejším bojovníkom česko-slovenskej scény MMA. Buď ho ľudia milujú, alebo nenávidia. No registruje ho takmer každý.

Na deň svojich 36. narodenín - 1. júla - naplánoval akciu v klube Goldfingers v Prahe s názvom Noc s Terminátorom. V rámci tejto akcie plánuje spoločne s Ondřejom Novotným, spolumajiteľom a promotérom organizácie OKTAGON MMA prezradiť dve bomby!

„Chcem získať titul v poloťažkej váhe, ale momentálne ho tam nikto nemá a ani nie je nikto, kto by mal o neho zápasiť. Radšej by som skočil do ťažkej váhy a zmlátil Budaya. Chcem dva tituly, ale musí to ísť všetko po poriadku. Prvá vec uzdraviť rameno, po druhé vybojovať titul na Štvanici a potom mám dva veľké fighty, ktoré chceme s Ondrom Novotným oznámiť 1. júla na noci s Terminátorom,“ vyhlásil Karlos Vémola v rozhovore pre portál sport.cz.

Že by sa konečne dohodol tak dlho zmieňovaný zápas s Rusom Michailom Ragozinom?