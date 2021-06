4 debutantky v semifinále Roland Garros: Obhajkyňu stopli naj bicepsy medzi ženami!

To si pamätá už len málokto! Len druhý raz v open ére grandslamových turnajov sa v semifinále ženskej dvojhry zišli štyri debutantky! Pred Roland Garros 2021 sa to stalo na Australian Open 1978. Najsenzačnejšou semifinalistkou je Grékyňa Maria Sakkariová, ktorá vyniká aj bicepsami, za ktoré by sa nemusel hanbiť ani chlap.

Na parížskej antuke k utorkovým víťazkám Slovinke Zidanšekovej (23) a Ruske Pavľučenkovej (29) pribudli v stredu Češka Barbora Krejčíková (25) a prekvapujúco aj Grékyňa Maria Sakkariová (25), ktorá zastavila obhajkyňu prvenstva Poľku Swiatekovú (21), ktorá okrem súperky bojovala aj so svalovým zranením. Sakkariová ťažila z agresívnej celodvorcovej hry a udržala si koncentráciu aj po tom, čo sa súperka dala ošetriť. Grécka tenistka bola až dosiaľ v rámci turnajov veľkej štvorky maximálne vo 4. kole, a to dvakrát vlani - na Australian Open a US Open. Diváci zúria, vyhnali ich pred dramatickým vrcholom zápasu Djokoviča: Neprijateľné, zaplatili sme 500 eur! „Ďakujem môjmu tímu, bez jeho podpory by som to nedokázala. Samozrejme, že nás ešte čaká dlhá cesta. Dnes sme však urobili veľký krok,“ vyznala sa Maria, ktorej držal palce aj syn gréckeho premiéra Konstantinos Mitsotakis.