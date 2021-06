Gabriele Uboldi odhaľuje zákulisie: Kto je Saganova tajná zbraň?!

Sú spolu v dobrom aj zlom. Gabriele Uboldi je známy ako mediálny manažér cyklistu Petra Sagana (31). Slovensko-talianska dvojica to spolu ťahá už od čias, keď Tourminátor pôsobil v tíme Tinkoff. Uboldi odhaľuje zákulisie svetového pelotónu a prezradil, ktorý ďalší muž v jeho živote sa dá považovať za tajnú zbraň na ceste za svetovým úspechom.

Kamkoľvek na pretekoch Peter Sagan vykročí, Gabriele Uboldi slúži na to, aby sa do jeho blízkosti nikto nedostal. Obzvlášť médiá. „Petra som spoznal pred dlhým časom ešte v tíme Tinkoff. Po tom, ako sme spolu strávili prvý rok, mi jeho agent Giovanni Lombardi navrhol, že by bolo dobré, keby mal Peťo pri sebe neustále človeka, ktorý by odburával jeho stres. A tak sme začali spolupracovať naozaj veľmi dôverne,“ povedal Uboldi v rozhovore pre portál velonews.com a v zákulisných informáciách pokračoval.

„Lombardi je proste génius, čo sa týka práce s ľuďmi. Jeho slovo naozaj platí. Navyše, s jazdcami, s ktorými spolupracuje, si je veľmi blízky. Naozaj si myslím, že práve Lombardi je jedna z tajných zbraní Petrovho úspechu. Ľudia nemajú možnosť to vidieť, no Lombardi robí naozaj všetko pre to, aby mal Peťo čo najlepšiu kariéru. Obzvlášť teraz, keď sa rozhoduje o budúcnosti,“ dodal Uboldi, ktorý to so Saganom nemá vždy jednoduché.

„S Peťom sa bavíme štyri alebo päťkrát do dňa. Málokedy však o cyklistike. Peťo je proste moja druhá rodina. Boli sme spolu, keď sa narodila moja dcéra, a boli sme spolu, keď sa zase jemu narodil syn Marlon. Máme veľa spoločných okamihov. Dúfam, že ešte nekončia,“ uzavrel.