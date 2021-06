O najlepšieho útočníka MS veľký záujem: Cehlárik rokuje s tímom NHL!

Slovenský útočník Peter Cehlárik (25) sa stal najlepším útočníkom MS v Lotyšsku. O jeho služby je obrovský záujem a rokuje s tímom NHL!

Slovenský útočník Peter Cehlárik (25) naplno zažiaril na MS v Lotyšsku. Vo ôsmich stretnutiach strelil 5 gólov a nazbieral 11 bodov.

S Marekom Hrivíkom a Róbertom Lantošim vytvoril dominantný prvý útok. Podľa Borisa Valábika najdominantnejší od čias Hossu, Demitru a Gáboríka.

Cehlárik potvrdil na šampionáte výbornú formu zo švédskeho Leksandu, v drese ktorého strelil 20 gólov a nazbieral 40 bodov v 45 súbojoch.

Najnovšie sa rieši jeho budúcnosť. V rozhovore pre hockeyslovakia.sk potvrdil, že je záujem z tímu aktuálneho víťaza Gagarinovho pohára Avangard Omsk, ktorý na neho vlastní práva v KHL.

Švajčiarske médiá zas písali o záujme zo strany Lausanne, no to aktuálne vyzerá ako najmenej pravdepodobná budúca destinácia Cehlárika.

Cehlárika vyhlásili na MS v Lotyšsku za najlepšieho útočníka turnaja a toto ocenenie išlo do sveta. Je možné, že mu pomôže v návrate do NHL.

„Viem, že sa mu ozval klub z NHL, jeho agent s ním rokuje. Osobne som prekvapený, že mu nedali v Bostone za štyri roky veľa šancí. V pohode by mohol hrať tretiu - štvrtú päťku v klube NHL. Nie som si istý, či to je až na top formácie, ale to nikdy neviete dopredu povedať," vyhlásil skaut NY Rangers Oto Haščák pre Denník Šport.

Práva v zámorskej profilige na Cehlárika vlastní Boston Bruins. Ešte tento rok mu môže predložiť kvalifikovaný návrh zmluvy, čím si udrží na útočníka práva. Bruins môžu celú situáciu skomplikovať. Tréner Bruce Cassidy ho vo svojich plánoch nemá. Na druhej strane ho možno len tak nebudú chcieť vymeniť.

„Mohli by ho vymeniť za draftovú pozíciu. Ťažko povedať, ako sa zachovajú a čo od neho čakajú. Neviem povedať viac. V každom prípade má Peter stále šancu vrátiť sa späť do zámoria," dodáva Haščák.