Zostup a postup v extralige: Dohoda sa nedosiahla, prezradil Šatan

Nový ročník Tipos Extraligy by sa mal začať 24. septembra. Slovenskému zväzu ľadového hokeja (SZĽH) odporučila tento termín väčšina účastníkov extraligy.

Prezident SZĽH Miroslav Šatan to nevníma ako problém, rovnako nevidí komplikáciu rozšíriť Ligovú radu o ďalšie miesto pre Asociáciu profesionálnych klubov (APHK). Šatan sa s členmi APHK dohodol v stredu vo Zvolene aj na ďalších veciach.



Extraligové kluby požiadali vedenie SZĽH ako organizátora najvyššej súťaže, aby do svojich dokumentov a predpisov pre sezónu 2021/2022 implementoval okrem návrhu termínovej listiny aj ďalšie úpravy a návrhy. "Bolo tam viacero tém, kvóty na mladých hráčov, model súťaže na ďalší rok, či bude v našej lige naďalej aj maďarský klub, či ako to bude vyzerať o rok so Slovenským pohárom," uviedol Šatan po stretnutí. Poznamenal, že o účasti maďarských tímov v TEL sa rozhodne do konca týždňa. V sezóne 2020/2021 pôsobil v TEL iba Miškovec, predtým hral slovenskú najvyššiu súťaž aj MAC Budapešť.



APHK navrhla začať nový ročník TEL 24. septembra, Šatan to nevníma ako problém. Prezident SZĽH tiež povedal, že medializované informácie o odčlenení drvivej väčšiny klubov od zväzu, ktorých snahou bolo založiť si súkromnú ligu, je v tejto chvíli nepravdepodobné: "Do konca mája bol termín, kedy sa mohlo prihlásiť do najvyššej súťaže, prihlásili sa všetky kluby. Takže pracujeme s variantou, že budú hrať všetci tak ako hrali v uplynulom ročníku."



Dohoda sa však nedosiahla v navrhovanom modeli o postupujúcich tímoch z 1. ligy a o vypadávajúcom tíme z najvyššej súťaže. "Toto ešte chceme prebrať. Prvoligové tímy chcú postúpiť priamo, ideálny športový model, ktorý sa navrhol v minulosti je 10 tímov v TEL a 12 až 14 v druhej lige. Chceme nájsť model v horizonte zhruba troch rokov, ktorý by sa dopracoval k takémuto modelu. Mechanizmus ako by to malo vyzerať, či bude baráž a koľko tímov postúpi a koľko zostúpi, o tom sa ešte budeme rozprávať. Ak sa spýtate klubov extraligy a klubov SHL, každý má na to iný názor. Bol by som rád, keby sme našli riešenie. Ale my musíme nájsť mechanizmus, aby sme zaručili druholigistom, že sa môžu pokúsiť o postup do najvyššej súťaže," povedal Šatan.



Väčšina klubov sa zhodla na odporúčaní pre vedenie SZĽH upraviť licenčné predpisy a súťažné poriadky tak, aby licenciu na účasť v najvyššej súťaži mohli vlastniť len obchodné spoločnosti, teda spoločnosti s ručením obmedzeným či akciové spoločnosti. "Môžu to urobiť, nie je to zakázané, kluby navrhli, aby sa to unifikovalo. V podstate to vnímam ako slobodné rozhodnutie klubov," dodal Šatan.



V záujme postupného skvalitňovania úrovne slovenského hokeja odporučila väčšina účastníkov, aby naďalej platilo obmedzenie pre počet zahraničných hráčov na zápasových súpiskách. Do jedného duelu by opäť mohlo zasiahnuť maximálne sedem legionárov. "V druhej lige by platila kvóta štyroch cudzincov, toto číslo však chceme postupne znížiť," uviedol prezident SZĽH.



Jedna z tém bol aj návrh rozšíriť Ligovú radu o ďalšieho člena. Šatan preto predostrel APHK svoj návrh: "Zväz má dve miesta, APHK jedno, teraz sme im ponúkli ešte jedno. Navrhli sme teda štvorčlenné osadenie, pričom rozhodujúce slovo v prípade rovnosti hlasov by mal predseda Ligovej rady."