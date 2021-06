Rivalita nejde bokom ani na reprezentačnom zraze: Carracso to dal Hazardovi pocítiť v priamom prenose!

Hoci momentálne ťahajú v reprezentácii za jeden povraz, rivalita je stále medzi nimi. Reč je o Yannickovi Carrascovi a Edenovi Hazardovi.

Tí sa do posledného kola nepriamo bili o titul v španielskej lige. Eden Hazard vo farbách Realu Madrid napokon ťahal za kratší koniec, keďže jeho reprezentačný kolega Carrasco dokázal so svojim Atléticom Madrid zvíťaziť v záverečnom kole a po dlhých rokoch tak opäť získali titul.



Carrasco sa evidentne nevie nabažiť tohto pocitu. Na jednom z reprezentačných tréningov poskytoval Eden Hazard rozhovor do miestnej televízie. V jednom momente do záberu, priamo k Edenovi pristúpi Carrasco, ktorý doberavým spôsobom svojmu spoluhráčovi zaspieval "Campeones, campeones."