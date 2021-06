Posledná večera alebo Cristiano Ronaldo vie všetko: Čo prezradil Álvaro Morata o Cristianovi Ronaldovi?

Útočník Morata pre španielske rádio Marca uviedol veci na pravú mieru. Prezradil totiž, aký je Ronaldo mimo ihriska. Sú kluboví spoluhráči a super dvojka!

Cristiana Ronalda vníma ako človeka, ktorý je nesmierne múdry a svoje vedomosti túži odovzdávať ďalej. Čo sa týka ich vzájomného vzťahu, ten si pochvaľuje.povedal Morata.Ronaldo však aj napriek vekovému rozostupu nezanevrel. „Pamätám si, ako mi pred sezónou dal iPhone a veľmi dobre sa o mňa staral.“ Dodal však, že na trávniku so svojim hviezdnym spoluhráčom spokojný nebol.dodal ma margo histórie.Dotkol sa aj aktuálnej témy. Hráči si po sezóne, v ktorej si s odretými ušami vybojovali účasť v Lige majstrov našli čas na poslednú tohtosezónnu večeru.Opýtal sa nás, či vieme, aký je časový rekord človeka bez jedla. Nikto nevedel, no boli sme prekvapení, že on to vedel. Je múdry. Veľa číta a rád sa učí,“ dodal Morata.