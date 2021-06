Emma Zapletalová je po pétéeske aj sklamaná, aj spokojná: Päť stotín od limitu škrie!

Už mohla mať limit vo vrecku! Najväčší talent súčasnej slovenskej atletiky bol k nemu zatiaľ najbližšie.

Tam, kde vlani spadla, zabehla Emma Zapletalová (21) tento rok druhý najrýchlejší čas kariéry na 400 m prekážok 55,45 s a jej prvé slová v cieli boli:Emmin čas je jedným z najlepších výkonov na 56. ročníku mítingu P-T-S v športovom komplexe x-bionic® sphere, to uznáva aj ona, ale u nej sa spokojnosť miesi so sklamaním z toho, že na veľmi prísny olympijský limit jej chýbalo 5 stotín!Zaváhala som však na siedmej prekážke... Dúfam však, že nabudúce sa mi to už podarí. Mám radosť aspoň z 2. miesta, druhýkrát v sezóne som dosiahla čas pod 56 sekúnd a zlepšila si sezónne maximum,“ pokračovala s dávkou smútku v hlase, ktorý sa vzápätí premenil na jej typické odhodlanie: „Do ďalších pretekov by to mohlo byť lepšie. Pôjdem proti silnej konkurencii, teším sa.“

Najväčší problém na siedmej prekážke určite s trénerom Petrom Žňavom už rozobrali a vymyslia, čo robiť, aby sa to neopakovalo. „Všetok čas som stratila tam,“ hnevala sa na seba Emma, ktorá v Šamoríne na štart nastupovala s predsavzatím splniť limit a zaútočiť na prvé miesto. „Skončila som síce druhá, bez limitu, ale aj tak hodnotím svoj výkon pozitívne. Najpozitívnejšie však bolo, že sa súťažilo s divákmi na tribúnach,“ doplnila ešte sympatická atlétka, ktorú teraz čaká séria štartov na mítingoch v ešte kvalitnejšej konkurencii, kde limit vzhľadom na aktuálnu formu určite prekoná.

Šamorín videl 7 rekordov štadióna a dva svetové výkony roka. Nad všetky vyniká prvá stovka žien pod 11 sekúnd, ktorú pod Tatrami zabehla Nigérijčanka Blessing Okagbareová, ktorá má doma striebro z OH 2008 v skoku do diaľky! V Šamoríne zvíťazila v čase 10,98 sekundy, čím prekonala rekord mítingu 11,09, ktorý zabehla ešte v roku 1981 Jarmila Kratochvílová a v roku 1983 ho vyrovnala Marlies Göhrová z NDR.



Štvrté a šieste miesto obsadil Ján Volko v Šamoríne, kde po prvý raz bežal 100 i 200 m. Na stovke finišoval v silnej konkurencii šiesty za 10,38, na dvojnásobnej trati skončil štvrtý. „Nečakal som takýto výkon na 200 m, som maximálne spokojný a mierne unavený. Napravil som si chuť po behu na 100 m. Teší ma, že sa moje časy zlepšujú a som schopný podávať takéto výkony. Na stovke bolo prvých 50 m dobrých, ale chýbal tomu lepší záver,“ zhodnotil svoje vystúpenia najrýchlejší Slovák, ktorého výkon na dvojstovke presne trafi la trénerka Naďa Bendová. Za čas 20,62 s si pripísal riadnu dávku bodov do olympijského rebríčka.