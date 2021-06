Slovenský sen sa rozplynul, americký pokračuje: Zverenci Craiga Ramsayho končia pred bránami semifinále

Slovenskí hokejisti chceli zopakovať posledný úspech proti USA, ktoré sme zdolali na posledných majstrovstvách sveta v roku 2019. V košickej Steel aréne sme vtedy zvíťazili presvedčivo 4:1.

Klinická smrť



Vstup do zápasu však zverencom Craiga Ramsayho vôbec nevyšiel ideálne. Počas úvodných troch minút patril puk prevažne Američanom, ktorí si začali budovať rešpekt aj tvrdými hitmi. Už po troch minútach nasledovalo vylúčenie Lantošiho za podrazenie. Po štyroch sekundách oslabenia sa dopustil ďalšieho faulu aj Grman, po ktorom nás čakala takmer plná dvojminútovka v oslabení piati proti trom. To však slovenskí hokejisti zvládli senzačne, keď dokázali vyhrať hneď niekoľko dôležitých vhadzovaní a vyhodiť puk za americkú bránku. Hrdinom oslabenia bol však jednoznačne brankár Adam Húska, ktorý svojich spoluhráčov podržal sériou famóznych zákrokov.



Po zvládnutom oslabení sa naši snažili prevziať iniciatívu na svoju stranu, no veľmi sa im to nedarilo. Väčšina tretiny sa odohrávala v našom obrannom pásme. Slováci sa snažili zaútočiť prevažne z rýchlych protiútokov, ktoré sa nám v konečnom zúčtovaní stali osudnými. Po jednom z útokov sa k puku dostal kapitán Boyle, ktorý v nájazde prekonal tvrdou strelou Húsku a otvoril tak skóre zápasu. Hneď o dve minúty neskôr sa po podobnej situácii, kedy sme útočili my dostali k puku Američania a pekným gólom zvýšil na 2:0 center Blackwell. Nočnú moru spečatil tridsať sekúnd pred koncom tretiny Gerland, ktorý pekným gólom uzavrel na pre túto tretinu konečných 3:0.



Obrovského zlyhania sa dopustili rozhodcovia po jednom zo záverečných vhadzovaní. To naši v útočnej tretine prehrali, no kapitán Boyle dohral súboj s Grmanom úderom do intimných partií, za čo podľa pravidiel automaticky nasleduje vylúčenie na 5 minút + do konca zápasu. Grman sa len ťažko zbieral z ľadu, no rozhodcovia tento hit nijak nepotrestali.



Naši hokejisti pôsobili v úvode druhej tretiny odovzdaným dojmom. Po necelých dvoch minútach sa však Američan Jones dopustil hákovania a v zápase nás tak čakala vôbec prvá presilovka. V nej sme však bránku Petersona výraznejšie neohrozili a USA tak potvrdilo to, že na turnaji majú najlepšie oslabovky. Po tom, čo obe mužstvá hrali opäť v plnom počte sa hral hokej na jednej aj druhej strane.Ovocie to prinieslo v dvanástej minúte, kedy saa potvrdil tak úlohu najlepšieho hráča turnaja.Po inkasovanom góle nás Američania zavreli v obrannom pásme a nasledovala smršť striel, spod ktorých sme sa nedokázali dostať ani za cenu zakázého uvolnenia., ktorý prikryl puk a mohli sme tak vystriedať.Ďalšej chyby sa rozhodcovia dopustili tri minúty pred koncom tretiny, keďa následkom pokračovania hry sme inkasovali druhý gól z hokejky Blackwella. Američanov sme narozdiel od prvej tretiny strelami predčili v pomere 10:12.Úvod tretej tretiny patril jednoznačne našim hokejistom. Tí už nemali čo stratiť, preto sa čo najviac tlačili pred americkú bránu. Napriek obrovskému úsiliu sa požadovaný efekt nedostavil. Strelám totiž často chýbala potrebná presnosť či razancia.po tom, čo si americký trojlístok sériou prihrávok vychutnal Adama Húsku.Po inkasovanom góle tempo hry upadlo ako na jednej, tak aj na druhej strane.a Slováci si tak zahrali druhú presilovú hru. Tá vyzerala podstatne sľubnejšie ako tá prvá, nanešťastieHoci sa naši hokejisti snažili tlačiť pred Petersenovú bránu, tvrdou hrou nás súper vždy odstavil. Po jednej z akcií súpera sa hráči dostali do potýčky čoho vyústením bolo vzájomné vylúčenie Moorea a Jánošíka. Hra štyroch proti štyrom však nepriniesla gól na žiadnej strane. Minútu a dvanásť sekúnd pred koncom zvýšil stav na záverečných 6:1 pohotovou strelou Garland.