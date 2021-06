Nominácia na EURO podľa Škrtela: Túto trojicu by vyškrtol!

Bývalý reprezentačný kapitán Martin Škrtel (36) zostavil svoju nomináciu na EURO. Oproti Tarkovičovej by túto trojicu vyškrtol!

Bývalý slovenský reprezentačný kapitán Martin Škrtel (36) poskladal svoju nomináciu na EURO. Bola takmer identická ako nominácia trénera Štefana Tarkoviča. Škrtel oproti nej spravil len tri zmeny, ktoré zdôvodnil pre Denník Šport.

Škrtol by obrancu Denisa Vavra, stredopoliarov Stanislava Lobotku a Lukáša Haraslína. Namiesto nich by na európsky šampionát nominoval Holúbeka, Rusnáka a Bera.

„Bral som do úvahy viacero kritérií. To, ako hráčov poznám, akú sezónu majú za sebou, akú majú momentálnu výkonnosť či v akom sú rozpoložení. Zároveň som zohľadnil to, akí futbalisti sa mi hodia do preferovaného systému 4-2-3-1. Chcel som mať zdvojené posty, pomiešal som tiež mladosť so skúsenosťou a na mysli som mal aj to, že väčšinou budeme chcieť na turnaji vychádzať zo zabezpečenej defenzívy," opísal Martin Škrtel, ako na tvorbu svojej nominácie išiel.

„Keby sme potrebovali na kraji posilniť ofenzívu, núka sa doľava Holúbek. Najzohratejšia stopérska dvojica mi vychádza v zložení Škriniar – Šatka," má o defenzíve jasno dôrazný stopér.

Stanislav Lobotka má za sebou sezónu plnú zdravotných ťažkostí, v ktorej toho veľa neodohral. Pri nabitej konkurencii v Neapole nedostával od trénera Gennara Gattusa takmer žiadny priestor. Napriek výraznej absencii zápasovej praxe nechýba v Tarkovičovej nominácii. Škrtel by ho však na turnaj nezobral.

„Žiaľ, do mojej nominácie sa nezmestil Stano Lobotka. Sezóna mu nevyšla, mal aj zdravotné problémy. Mám ho rád ako chlapca aj futbalistu, ale tentoraz to vnímam takto."

Kritizovaný za svoje posledné výkony v reprezentačnom drese bol Albert Rusnák. Výrazne zaostal za očakávaniami, aj preto ho Tarkovič na EURO nenominoval. No Škrtel má na to iný pohľad a v jeho nominácii by stredopoliar pôsobiaci v zámorskej MLS mal svoje miesto.

„Výkony posledného menovaného tiež neboli v poslednom čase optimálne, ale má skúsenosti a je možné postaviť ho aj na pozíciu desiatky."