Slováci po 21 rokoch nastúpia opäť vo štvrťfinále proti USA, Michal Hreus radí: Recept na úspech

Životný zápas! Hokejisti Slovenska dnes o 15.15 hod., po dlhých ôsmich rokoch, odohrajú na majstrovstvách sveta v Rige štvrťfinálový duel.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Súperom zverencov Craiga Ramsayho bude víťaz B-skupiny - USA. V roku 2000, keď sme na MS v ruskom Petrohrade získali prvú historickú striebornú medailu, sme taktiež vo štvrťfinále narazili na Amíkov a vyhrali 4:1. Celý národ si želá, aby hráči s dvojkrížom na hrudi zopakovali tento úspech!

Vystúpenie slovenského výberu na turnaji v lotyšskej Rige do veľkej miery pripomína účinkovanie v roku 2000, keď sme v ruskom Petrohrade získali senzačné striebro. Rovnako sme mali mladý neskúsený výber, minimum hráčov z NHL a nikto nás nepasoval do pozície, že môžeme prekvapiť. A stalo sa!

Aj teraz sme skončili v základnej skupine na 4. mieste, rovnako ako v roku 2000, a opäť bude naším súperom tím USA ako v Petrohrade. Vtedy sme vyhrali 4:1 a nikto pod Tatrami sa nebude hnevať, ak sa história zopakuje!

Je tam veľká symbolika

„Dosť mi tento turnaj pripomína Petrohrad z roku 2000. Bodaj by bol rovnako úspešný ako vtedy,“ zaželal si šéf zväzu Miro Šatan, ktorý v Petrohrade v pozícii kapitána získal striebro. „Akurát pred pár dňami som s Rišom Kapušom spomínal na Petrohrad. USA sme tiež dostali vo štvrťfinále, ony dovtedy neprehrali a my sme vyhrali 4:1. Sú to krásne spomienky. Určite je aj teraz v našich silách postúpiť,“ povedal strelec víťazného štvrťfinálového gólu z roku 2000 Michal Hreus.

Riga nám pripomína MS v Rusku

Michal Hreus, hral na MS 2000

„USA vtedy neprehrali ani raz a my sme ich vyradili. Sú to krásne spomienky. Súčasný tím, ak bude hrať koncentrovanie a plniť pokyny, tak má šancu. USA boli asi najlepším súperom pre nás, aj keď v tejto fáze MS si už nenavyberáte. Verím, že kouč Ramsay je znalec zámorského hokeja a pripraví dobrú taktiku," vyjadril sa strelec víťazného štvrťfinálového gólu na MS 2000 proti USA Hreus.

Miroslav Šatan, hral na MS 2000, teraz šéf zväzu

„Musím sa priznať, že súčasný šampionát mi do veľkej miery pripomína spomínaný Petrohrad 2000. Vtedy som bol ako kapitán mužstva, teraz som v pozícii šéfa zväzu. Ani vtedy sme nemali také skúsené mužstvo, išli sme iba prekvapiť. Viem, že USA boli favoritom a zdolali sme ich vo štvrťfinále ako jediný výber a poslali domov. Držím chalanom palce, aby sa im to aj teraz podarilo," reagoval Šatan.

Ernest Bokroš, asistent na MS 2000

„My sme do Petrohradu išli v zložitej situácii, neboli sme pod tlakom a nikto vtedy od nás nečakal zázrak. A ten sa podaril. Aj teraz tento tím nie je pod takým tlakom, keďže nemôže nikto vypadnúť. Lebo my Slováci hráme ťažko pod tlakom. Teraz však už pôjde o všetko a budem držať palce, aby to hráči zvládli," vyjadril sa kouč Ernest Bokroš, ktorý bol v Petrohrade ako asistent pri zisku striebra.

Bilancia s USA na MS

počet zápasov: 12

počet výhier: 5

počet prehier: 6

remízy: 1

posledný triumf: MS 2019 Košice 4:1