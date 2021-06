Karlos Vémola odkazuje Attilovi: Už žiadne výhovorky! Viem, že OKTAGON ti ponúka neskutočné peniaze za našu odvetu

Karlos Vémola (35) posiela rázny odkaz Attilovi Véghovi (35), ktorému by rád oplatil prehru zo Zápasu storočia. Žiadne výhovorky, viem, že ti ponúkajú za odvetu neskutočné peniaze!

Karlos Vémola (35) by rád oplatil Attilovi Véghovi (35) prehru zo Zápasu storočia. Súpera často vyzýva a vyčíta mu, že zatiaľ čo on naplno zápasí a zbiera jedno víťazstvo za druhým, Attila nebojuje a od ich vzájomného súboja nemal žiadny zápas.

Attila Végh na to nedávno reagoval s tým, že drží v rukáve najsilnejšiu kartu a tou je výsledok ich vzájomného súboja. "Terminátora" porazil na KO už v prvom kole.

Karlos Vémola na tieto slová reagoval v rámci svojho živého vysielania na sociálnej sieti instagram a obvinil Végha z toho, že sa vyhovára na peniaze, no na stole má údajne lukratívnu ponuku.

„Attilka, ja na to nikdy nezabudnem, pretože to bola chyba, ktorá ma stála veľa. Ty si vlastne so šťastím vyhral vďaka mojej chybe, ktorú už nikdy nechcem urobiť. Ale chcem ti povedať jednu vec. Ľudia, na rozdiel od teba, nežijú z minulosti. Ľudí práve zaujíma to, že teraz vyhráva Dvořák a Procházka. Slovensko zaujíma to, že konečne majú prvého frajera v UFC – Lajoša Kleina, ktorý tam robí skvelé zápasy," rozhovoril sa Vémola.

„ A to, čo si urobil pred dvomi rokmi, z toho nebudeš žiť večne a pomaly na to ľudia zabúdajú. Ich teraz zaujíma, kto bude zápasiť na Štvanici a ty to rozhodne nebudeš, lebo sedíš a nič nerobíš. Nemôžeš žiť do konca života z minulosti. Pokiaľ si si taký istý, že si ma zmlátil zaslúžene, môžeš ma zmlátiť znovu. Viem, že OKTAGON ti za to ponúka neskutočné peniaze. A ty to používaš ako výhovorku, že je to o peniazoch.“

Attila Végh sa neraz vyjadril, že jeho motiváciou už nie je niekomu niečo dokazovať (je bývalým šampiónom Bellatoru) a netúži ani po opasku šampióna organizácie OKTAGON MMA. Odveta sa mu podľa vlastných slov oplatí len ak príde zaujímavá finančná ponuka. Ďalšou jeho podmienkou je, že chce zápasiť len pred divákmi.