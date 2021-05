Rosandič o treste: Sme malá krajina, neprajú nám úspech! Poviem vám, ako to bolo

Slovenský obranca Mislav Rosandič (26) cíti, že dodatočný trest prišiel neprávom a nášmu tímu chcú poškodiť. Priznal, ako to celé bolo s opľutím protihráča.

Slovenský obranca Mislav Rosandič (26) dostal v súboji so Švajčiarskom trest do konca zápasu a neskôr dodatočnú stopku na jeden zápas od disciplinárnej komisie IIHF. Nútene tak vynechá sobotňajší dôležitý zápas s Dánskom.

Dôvod bol veľmi nešťastný a kontroverzný. Rosandič si odpľul, zasiahol okraj rukáva Jonasa Siegenthalera. Ten si nič nevšimol, rovnako ani rozhodca. Slovák sa však začal ospravedlňovať bolo z toho haló.

„Vylúčili ma a smeroval som na trestnú lavicu. Medzi mnou a hráčom bol rozhodca. Žiaľ, v tej chvíli som si odpľul, čo je zlozvyk mnohých hokejistov. Otočil som hlavu nabok, spoza rozhodcu vyšiel hráč a pľuvanec mu skončil na rukáve. Hneď som si to všimol, zotrel som mu ho a ospravedlnil sa mu. Dovtedy si to rozhodca, ani Siegenthaler nevšimli. Nebol v tom vôbec úmysel a hráč to videl, až keď som ho na to upozornil. V tej chvíli začal na mňa kričať, že som ho opľul. Snažil som sa mu vysvetliť, že to bola nešťastná náhoda. Ažvtedy rozhodca, ktorý to vôbec neriešil, spozornel. Zbadal, ako sa mu ospravedlňujem a po porade mi dal vyšší trest," vysvetľoval Rosandič zo svojho uhla pohľadu, ako celý incident prebehol, pre Denník Šport.

Slovenského obrancu najviac mrzí fakt, že nepomôže svojmu tímu v dôležitom stretnutí s Dánskom. Navyše jednozápasovú stopku dostal aj útočník Kristián Pospíšil za zákrok na Andreasa Ambuhla, tiež v zápase so Švajčiarskom. Rosandič cíti veľkú nespravodlivosť a pre porovnanie pripomenul nepríjemné zranenie, ktoré zažil v minulosti.

„Spomenul som si, ako mi lakťom zlomili na majstrovstvách sveta do osemnásť rokov cez košík sánku. Vypichoval som puk, hráč prišiel z mŕtveho uhla a zlomil mi sánku na dvoch miestach a nedostal ani zápas stopku. Žiaľ, sme malá krajina a zrejme nám úspech nedoprajú. Preto to musíme sami zmeniť na ľade.”