Nepríjemná správa pre slovenskú reprezentáciu: Pár hodín pred zápasom s Dánskom prišlo toto!

Slovenskí hokejisti Mislav Rosandič a Kristián Pospíšil nenastúpia na sobotný zápas A-skupiny na MS v Rige proti Dánsku (19.15 SELČ).

Oboch potrestala disciplinárna komisia Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) za prehrešky v predošlom zápase proti Švajčiarsku.



Pospíšil dostal po faule na útočníka Andresa Ambühla za napadnutie trest do konca zápasu už v 7. minúte, Švajčiari využili dlhé oslabenie Slovákov na úvodný gól duelu. Okrem Pospíšila dostal trest do konca zápasu aj obranca Rosandič, ktorý osem minút pred koncom duelu opľul švajčiarskeho hráča Jonasa Siegenthalera. Slovenský hokejista sa však ihneď Švajčiarovi ospravedlnil s tým, že si chcel odpľuť na ľad a zasiahol ho neúmyselne.



"Bohužiaľ, ten prvý zákrok bol faul na hlavu, ktorý nemá nikto z nás rád. Vyzeralo to, že ho trafil na hlavu, preto musím dať za pravdu rozhodcom. V druhom prípade ani neviem, čo sa presne stalo. Nemyslím, že by hráč ako Rosandič mal úmysel urobiť faul, za ktorý by dostal päťminútový trest. Z môjho pohľadu je to dobrý hokejista nie je to človek, ktorý by to spravil úmyselne. Bol to nešťastný okamih, stalo sa. Určite za to Rosandiča neobviňujeme," povedal tréner Slovákov Craig Ramsay.



Obaja Slováci dostali trest na jeden zápas, v nedeľu proti Švédsku (15.15 SELČ) už môžu nastúpiť. O dištanci pre slovenských hokejistov informoval oficiálny web šampionátu v sobotu predpoludním.