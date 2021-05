Hviezdna výmena? Cristiano Ronaldo už povedal spoluhráčom, že z Juventusu odchádza

Schyľuje sa k hviezdnej výmene? Cristiano Ronaldo (36) oznámil spoluhráčom v kabíne Juventusu, že z klubu odchádza.

Cristiano Ronaldo na odchode z Juventusu Turín! Zmluvu má platnú ešte na jednu sezónu, ale mnohé nasvedčuje tomu, že dres zmení už toto leto.

Juventus po dlhých rokoch nezískal taliansky titul. Do posledného kola bojoval o miestenku v Lige majstrov.

Po nevydarenej sezóne nastali v klube veľké zmeny. Odišiel dlhoročný športový riaditeľ Fabio Paratici. Skončil tiež tréner Andrea Pirlo. A očakávajú sa aj zmeny v kádri. Jednou z nich má byť Ronaldov odchod.

Juventus sa s Ronaldom trápil aj v Lige majstrov. Dvakrát vypadol v osemfinále, raz stroskotal vo štvrťfinále. Jeho plat výrazne zaťažuje klubový rozpočet a v ťažkých pandemických časoch pokladnica Juventusu potrebuje uľavenie.

Po skončení klubovej sezóny pridal na instagrame dlhý príspevok, v ktorom sa vyjadril jasne: dosiahol všetko, čo si v roku 2018 po príchode do Juventusu zadal ako cieľ. Naznačil tak svoj odchod.

Podľa Il Messaggera Cristiano Ronaldo už mal oznámiť svoje rozhodnutie odísť aj spoluhráčom v kabíne Juventusu.

Otázne je, kam povedú jeho kroky. Prezident Realu Madrid Florentino Perez rázne vyhlásil, že návrat Ronalda by nedával zmysel. Agent Jorge Mendes zas poprel, že je v hre návrat do Sportingu Lisabon.

V hre je PSG, ktorý má financie na to, aby si mohol Ronalda dovoliť. Navyše Portugalčan má tituly z Anglicka, Španielska a Talianska. Už len Francúzsko a Nemecko mu chýbajú do zbierky, čo sa týka top 5 európskych líg.

No najviac sa v súvislosti s prestupom Ronalda spomína návrat do Manchesteru United. "Červení diabli" sa vrátili k myšlienke hviezdnej výmeny Ronalda za Paula Pogbu, informuje taliansky Tuttosport. Obe hviezdy by sa tak vrátili do klubov, ktorých dresy v minulosti obliekali.