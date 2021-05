Záhada okolo ex-hviezdy Sparty: Narodený štyri roky po smrti matky?!

Zhruba pred mesiacom sa v afrických médiách objavili zvesti o tom, že Guélorovi Kangovi akosi nesedia základné údaje - meno, vek a národnosť. Záhada okolo bývalej hviezdy pražskej Sparty naberá na intenzite!

Kompetentní v DR Kongo prišli s informáciou, že jeho matka zomrela v roku 1986. Pritom v oficiálnych dokladoch má Kanga dátum narodenia v roku 1990. Ako sa mohol narodiť štyri roky po matkinej smrti?!

Kangu bude vyšetrovať Africká futbalová konfederácia (CAF).

DR Kongo zverejnila dokumentáciu, ktorá potvrdzuje, že Kanga sa narodil 5. októbra 1985 a nie 1. septembra 1990, ako ukazujú jeho oficiálne doklady. Nenarodil sa v meste Oyem v Gabone, ale v konžskej Kinshase. Jeho meno údajne nie je Guélor Kanga, ale Kiaku-Kiaku Kanga.

Niektoré zdroje hovoria aj o tom, že Kangova matka mala smrť nafingovať a ušla do Gabonu. Príslušné úrady celý incident vyšetrujú a obáva sa reprezentácia Gabonu, pretože môže vysvitnúť, že Kanga túto krajinu reprezentuje neprávom.

Vlani v lete sa Kanga vrátil do CZ Belehrad a klubu pomohol k zisku srbského double - titulu v lige aj triumfu v pohári.

