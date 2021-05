Rozhodnuté: Nastúpi Slovensko proti Švajčiarom aj so Studeničom?

Padol verdikt o tom, či Slovensko vo štvrtok na MS v Lotyšsku nastúpi proti Švajčiarsku aj s útočníkom Mariánom Studeničom, ktorý nedohral posledný zápas s Ruskom.

Slovenský hokejista Marián Studenič pravdepodobne nastúpi na štvrtkový zápas na MS v Rige proti Švajčiarsku. Dvadsaťdvaročný útočník nedohral pondelkový duel proti Rusku, keď ho v tretej treine bolestivo zasiahol pukom do nohy obranca Vladislav Gavrikov.



Studenič v stredu popoludní trénoval a cítil sa dobre: "Bol som dnes na ľade, trochu to bolí, ale je to v poriadku. Na štvrtok som pripravený."

Pardavý varuje: Slovákov čaká jeden z najlepších tímov, aj napriek facke od Švédov

Slováci majú v tabuľke po troch zápasoch plný počet bodov a napriek tomu, že so Švajčiarmi prehrali predchádzajúcich šesť zápasov, na Helvétov si veria. "Neviem, koľkokrát sme s nimi prehrali, každý zápas je iný. Sústredíme sa na seba. Musíme si veriť, zdolali sme Rusov, nemôžeme o sebe pochybovať. Chceme podať rovnaký výkon ako v predchádzajúcom zápase," povedal Studenič.



Švajčiari v utorok podľahli Švédsku vysoko 0:7. Čo to môže urobiť v kabíne štvrtkového súpera Slovákov, si Studenič netrúfol odhadnúť: "Úprimne netuším, ako na to zareagujú. Môže to byť pre nich motivujúce, ale aj naopak. Uvidíme zajtra na ľade. Nám musí byť jedno, proti komu hráme, my musíme začať od seba. Verím, že sa pripravíme čo najlepšie."