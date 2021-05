Nemci padli: Jediný tím, ktorý na MS nestratil ani bod, je Slovensko!

Hokejisti Kazachstanu zvíťazili vo svojom štvrtom zápase na MS v Rige nad Nemeckom 3:2. Nemci utrpeli prvú prehru po troch víťazstvách, s deviatimi bodmi však zostali na čele B-skupiny. Kazachstan má sedem bodov a figuruje na štvrtej priečke.

Hráči Kazachstanu nastúpia na ďalší zápas v piatok proti Kanade o 15.15 SELČ. Nemci si zmerajú sily v sobotu s Fínskom od 19.15 SELČ.



Nemci síce prestrieľali súpera a po 2. tretine viedli 2:1, no hráči Kazachstanu v tretej časti otočili skóre dvoma gólmi. Víťazný zásah dosiahol v 56. minúte útočník Pavel Akolzin. Nemci sa mohli v prípade víťazstva výrazne priblížiť k účasti vo štvrťfinále, víťazstvom za tri body však svoje šance zvýšil Kazachstan. Jediným tímom na šampionáte, ktorý doteraz nestratil ani bod, je Slovensko v A-skupine.



B-skupina:

Kazachstan - Nemecko 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)

Góly: 27. Šin (Stepanenko, Šalapov), 41. Starčenko (z tr. strieľania), 56. Akolzin (Makljuchov) - 30. Kühnhackl (Rieder, Holzer), 35. Eisenschmid (Loibl, Seider). Rozhodovali: Ansons (Lot.), Heikkinen – Sormunen (obaja Fín.), Zunde (Lot.), vylúčení: 4:1 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, bez divákov.



Kazachstan: Bojarkin - Dietz, Makljuchov, Blacker, Svedberg, Stepanenko, Šalapov, Orechov - Ševčenko, Sagadejev, Akolzin - Starčenko, Valk, Michailis - Rymarev, Šestakov, Šin - Savickij, Lichotnikov, Paňjukov

Nemecko: Niederberger - Seider, M. Müller, Holzer, Brandt, Nowak, Wagner, Gawanke, J. Müller - Rieder, Krämmer, Kühnhackl - Pföderl, Noebels, Reichel - Eisenschmid, Loibl, Plachta - Tiffels, Kastner, Bergmann





Hráči Kazachstanu sa do doteraz nezdolaných Nemcov pustili nebojácne a už v 2. minúte mohli ísť do vedenia, no strela Starčenka minula bránku a Stepanenko namieril do žŕdky. O štyri minúty trafil do konštrukcie bránky aj Nemec J. Müller a jeho tím následne prevzal iniciatívu. V prvej tretine ju však gólovo nepotvrdil, keďže Kazachov viackrát podržal brankár Bojarkin.



Skóre sa prvýkrát zmenilo v 27. minúte, keď Kazach Šin prestrelil Niederbergera - 1:0. Tvrdou strelou odpovedali aj Nemci a Kühnhackl vyrovnal - 1:1. V 34. minúte sa Nemci radovali predčasne, Plachtov gól neplatil pre ofsajd. O minútu už bolo všetko v poriadku, keď Eisenschmid využil presilovku - 1:2. Nemcom však tento gól nedodal potrebnú pohodu, Kazachstan naopak naďalej cítil šancu na úspech a viackrát hrozil súperovi.



V 41. minúte nabrali hráči Kazachstanu väčšiu sebaistotu, keď Starčenko uspel v trestnom strieľaní - 2:2. Nemci boli síce strelecky aktívnejší než súper, no nedostávali sa do vyložených príležitostí. Kazachstan postupne zvýšil aktivitu, vytvoril si tlak a keď Akolzin ušiel pozornosti nemeckej obrany, bolo 3:2. Nemci nedokázali prekvapiť defenzívu súpera a gólom sa neskončila ani ich hra bez brankára.



tabuľka B-skupiny:

1. Nemecko 4 3 0 0 1 19:9 9

2. Lotyšsko 3 2 0 1 0 7:3 7

3. Fínsko 3 2 0 1 0 8:5 7

4. Kazachstan 4 1 2 0 1 8:8 7



5. USA 3 2 0 0 1 9:3 6

6. Nórsko 3 1 0 0 2 7:11 3

7. Kanada 3 0 0 0 3 2:10 0

8. Taliansko 3 0 0 0 3 5:16 0