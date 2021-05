Bojovník MMA zomrel po zákerom útoku na ulici, zanechal 3-ročnú dcérku: Dojemný odkaz partnerky!

Boli tri hodiny v noci. Bojovník MMA Fau Vake čakal v Aucklande na taxík. Nemohol si ich všimnúť. Štyria páchatelia ho zbabelo a mimoriadne zákerne napadli zozadu. Následky zranení ich útoku boli veľmi vážne.

25-ročný nádejný borec skončil na prístrojoch. Týždeň bojoval o svoj život. Žiaľ, napokon svoj najťažší životný boj prehral. O incidente informovalo viacero zahraničných médií vrátane britského The Sun.

Na zákerný útok štvorice mužov upozorňoval aj hviezdny bojovník MMA a šampión strednej váhy UFC Israel Adesanya. Jeho tréningovým partnerom v novozélandskom gyme City of Kickboxing bol práve Fau Vake.

Na sociálnych sieťach volal po prísnejších trestoch pri podobných typoch útokov, pri ktorých sa obeť nemá žiadnu šancu brániť. Zverejnil aj video z jednotky intenzívnej starostlivosti, ešte keď Fau Vake bojoval o svoj život napojený na prístrojoch.

Fau is alive and still fighting!!!

Please please pray for him 🌍 pic.twitter.com/vIzzmqkeuI