Hviezda Red Bullu zosadila z trónu Hamiltona: Krídla mu dáva láska

Krídla by mu mohol dávať aj ospevovaný nápoj, ale v prípade Maxa Verstappena (23) platí, že krídla mu dáva láska. Holanďan totiž pred viac ako rokom prebral priateľku Rusovi Danilovi Kvjatovi - krásnu Brazílčanku Kelly Piquetovú (32)!

Aj ona má podľa médií zásluhu na tom, že Max vyhral GP Monaka a v priebežnom poradí seriálu MS F1 odsunul legendárneho Lewisa Hamiltona na druhú priečku!

Láska Holanďana a Brazílčanky potešila určite aj slávnych oteckov. Maxov tatko Jos jazdil seriál F1 celých deväť rokov a jej otec Nelson Piquet je trojnásobným šampiónom formuly jeden.

Víťazstvo Maxa v Monte Carle je však zaujímavé aj preto, lebo od 8. júla 2018 prvý raz nestál na najvyššom stupni jeden z pilotov Mercedesu! Vtedy vyhral VC Británie Nemec Vettel na Ferrari. Odvtedy si takmer tri roky delili víťazstvá Lewis Hamilton a Valtteri Bottas!

Mladý Holanďan je fakt v obrovskej pohode! Naznačil to už novoročným vinšom na svojom instagramovom profile, kde napísal: „Želám všetkým úspech, šťastie a lásku tak, ako som ich našiel ja!“ Tým len potvrdil svoj vzťah so sexi Kelly, ktorá má malú dcérku Penelope so spomínaným Rusom, no jej srdce bije pre Holanďana! Predviedla to aj po Maxovom triumfe v Monte Carle, kde vtrhla do cieľovej rovinky a svoju lásku tak vybozkávala, že objektívy nestíhali a aj ceremoniál musel počkať...